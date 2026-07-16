AB'nin dış ticaret açığı mayısta 12 milyar avroyu aştı

Avrupa Birliği (AB), mayıs ayında artan enerji ithalat maliyetlerinin etkisiyle dış ticaret açığı verdi. Birliğin söz konusu dönemdeki dış ticaret açığı 12,1 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, AB'nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 215,7 milyar avroya yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 10,8 artışla 227,8 milyar avroya ulaştı.

ENERJİ İTHALATI AÇIĞI ARTIRDI

AB, geçen yılın mayıs ayında 12,7 milyar avro ticaret fazlası verirken, bu yıl aynı dönemde enerji ürünlerindeki açığın büyümesi nedeniyle negatif tabloyla karşı karşıya kaldı.

Ticaret dengesindeki değişimde enerji ürünlerinde yaşanan açık artışı etkili olurken, makine, araç ve kimyasal ürün gruplarındaki fazla da geriledi.

Avro Bölgesi'nde de benzer bir tablo görüldü. Bölgenin ihracatı mayısta yıllık bazda yüzde 0,1 artarak 243,6 milyar avroya, ithalatı ise yüzde 10 yükselerek 251,4 milyar avroya çıktı. Böylece Avro Bölgesi, mayıs ayında 7,8 milyar avroluk dış ticaret açığı verdi. Geçen yılın aynı ayında ise 15 milyar avro ticaret fazlası elde edilmişti.

AB'NİN TİCARETİNDE ABD VE ÇİN ÖNE ÇIKTI

Mayıs ayında AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkelerin başında 40,8 milyar avro ile ABD yer aldı. ABD'yi 29,9 milyar avro ile İngiltere, 19,9 milyar avro ile İsviçre, 15,5 milyar avro ile Çin ve 8,5 milyar avro ile Türkiye takip etti.

AB'ye en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler sıralamasında ise 46,3 milyar avro ile Çin ilk sırada bulundu. Çin'in ardından 32,9 milyar avro ile ABD, 14,5 milyar avro ile İngiltere, 12,5 milyar avro ile İsviçre, 10,2 milyar avro ile Norveç ve 8,5 milyar avro ile Türkiye geldi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır