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AB, Rolex'in Bucherer'i almasını onayladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.07.2024 16:35
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Avrupa Birliği (AB), lüks saat üreticisi Rolex'in, İsviçreli saat perakendecisi Bucherer'i satın almasına onay verdi.

AB, Rolex'in Bucherer'i almasını onayladı

AB Komisyonu, İsviçre markası Rolex'in Bucherer'in tamamını satın alma teklifinin uygun bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, satın alma işleminin öncelikle lüks saatlerin üretimi, tedariki ve perakende satışıyla ilgili olduğu belirtilerek, Avrupa'da alternatif tedarikçilerin ve perakendecilerin varlığı nedeniyle satın almanın rekabet kaygılarına yol açmayacağı sonucuna varıldığı ifade edildi.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşme ve satın almalarını denetlemek, AB Komisyonunun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Bucherer, çeşitli ülkelerde 100'den fazla satış noktasında lüks saat ve mücevher satışı yapıyor.

(AA)

Express
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Anahtar Kelimeler:
Rolex ab saat
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