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AB ülkelerinden gümrük reformuna 'yeşil ışık': 1 Kasım'da başlıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, e-ticaret yoluyla gelen ürünlerin denetimini artırmayı ve gümrük vergilerini daha etkin toplamayı amaçlayan yeni gümrük düzenlemesine onay verdi. Verilere göre, AB’de 2025 yılında yaklaşık 6 milyar e-ticaret paketi gümrük işlemlerine tabi tutulurken, bu paketlerin yüzde 90'dan fazlası Çin'den geldi. Aynı dönemde yaklaşık 31 milyar avro gümrük vergisi toplandı.

AB ülkelerinden gümrük reformuna 'yeşil ışık': 1 Kasım'da başlıyor

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin AB gümrük sisteminde kapsamlı değişiklikleri içeren düzenlemeyi onayladıklarını açıkladı. Yeni kurallara göre, Birlik ülkelerine AB dışından ürün getirip satan e-ticaret platformları ithalatçı olarak kabul edilecek. Böylece gümrük işlemlerinin yapılması, vergilerin ödenmesi ve ürünlerin AB standartlarına uygunluğundan platformlar sorumlu olacak.

AB ülkelerinden gümrük reformuna yeşil ışık : 1 Kasım da başlıyor 1

AB'DEN YENİ DÜZENLEME

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen e-ticaret şirketlerine çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Ağır ihlallerde şirketlere, bir önceki yıl gerçekleştirdikleri ithalatın toplam değerinin yüzde 6'sına kadar para cezası verilebilecek. Şirketlerin bazı gümrük imtiyazları kaldırılabilecek ve çevrim içi platformlara erişimleri sınırlandırılabilecek.

AB ülkelerinden gümrük reformuna yeşil ışık : 1 Kasım da başlıyor 2

ARTIK ONLARDAN DA ÜCRET ALINACAK

E-ticaret yoluyla AB'ye giren küçük paketlerin denetim maliyetlerini karşılamak amacıyla 1 Kasım 2026'dan itibaren Birlik genelinde işlem ücreti alınacak. Ücretin miktarı uygulama başlamadan önce AB Komisyonu tarafından belirlenecek.

Düzenleme kapsamında, gümrüklerin işleyişini koordine etmek üzere AB Gümrük Otoritesi kurulacak. Fransa'nın Lille kentinin ev sahipliği yapacağı kurum 2027'de faaliyete geçecek.

Otorite, ithalat ve ihracat verilerinin toplanacağı yeni AB Gümrük Veri Merkezi'ndeki bilgileri analiz edecek.

AB ülkelerinden gümrük reformuna yeşil ışık : 1 Kasım da başlıyor 3

YÜZDE 90'LIK FAZLASI ÇİN ETKİSİ

Yeni sistem kapsamında kurallara yüksek düzeyde uyan şirketler güvenilir olarak sınıflandırılacak ve bunlara sadeleştirilmiş işlemler uygulanacak.

Verilere göre, AB’de 2025 yılında yaklaşık 6 milyar e-ticaret paketi gümrük işlemlerine tabi tutulurken, bu paketlerin yüzde 90'dan fazlası Çin'den geldi. Aynı dönemde yaklaşık 31 milyar avro gümrük vergisi toplandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi Çin Avrupa Birliği
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