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ABD Adalet Bakanlığı PGA Tour ve LIV Golf birleşmesini soruşturmaya hazırlanıyor

16.06.2023 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Adalet Bakanlığı, golf organizasyonları PGA Tour ve Suudi Arabistan tarafından kurulan LIV Golf'un birleşme kararında "antitröst" yasalarının ihlal edilip edilmediğini soruşturacak.

ABD Adalet Bakanlığı PGA Tour ve LIV Golf birleşmesini soruşturmaya hazırlanıyor

Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre Adalet Bakanlığı, Amerikan kamuoyunda geniş yankı bulan golf organizasyonu PGA Tour'un Suudi Arabistan tarafından kurulan LIV Golf ile birleşme kararını, ticaret engelleri ve piyasa rekabetini yönetmek için uygulanan antitröst uygulamaları kapsamındaki endişeleri nedeniyle gözden geçirecek.

Halihazırda PGA Tour ve diğer önde gelen golf kuruluşlarını rekabete aykırı davranışları nedeniyle araştıran Adalet Bakanlığının incelemesi, iki rakip organizasyonun birleşme kararı kapsamında atacakları adımların hayata geçirilmesini geciktirebilir.

Bunların yanı sıra bir PGA Tour yetkilisine göre, iki golf organizasyonu arasındaki birleşme, tarafların belirli şartlar üzerinde anlaşamaması durumunda tamamen dağılabilir. ABD Adalet Bakanlığı konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

ABD'li golf organizasyonu PGA Tour, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından kontrol edildiği öne sürülen Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonunca desteklenen rakip LIV Golf ile geçen hafta birleşme kararı almıştı.

İki kuruluş, PGA Tour ve LIV Golf'ün ticari işletmeleri ve haklarını yeni ve adı henüz belirlenmemiş bir şirkette birleştirecek anlaşma imzalamıştı.

Böylece iki büyük kuruluş arasındaki "tekelleşme iddiaları ve haksız muamele" suçlamalarıyla devam eden davalar ve rekabet sona ermiş olacak.

Karara, çok sayıda ABD'li milletvekili tepki göstermiş, Golf Tour'un rakibine karşı tutumundaki "ani dönüşü" ve Suudi Arabistan'ın etkisi eleştirilmişti. (AA)

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