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ABD Borsaları 3 Günlük Yükselişten Sonra Düştü 

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2020 14:33 | Son Güncelleme

Amerikan borsaları, yatırımcıların Corona virüsü krizi nedeniyle mali zorluk yaşayan iş yerleri ve halk için hazırlanan acil yardım paketinin Temsilciler Meclisi'nden geçmesini beklediği sırada Cuma sabahına düşüşle başladı

ABD Borsaları 3 Günlük Yükselişten Sonra Düştü 

Amerikan borsaları, yatırımcıların Corona virüsü krizi nedeniyle mali zorluk yaşayan iş yerleri ve halk için hazırlanan acil yardım paketinin Temsilciler Meclisi'nden geçmesini beklediği sırada Cuma sabahına düşüşle başladı.

Açılışta yapılan satışlar, üç gündür süren yükseliş eğilimi sayesinde elde edilen kazancın bir kısmını sıfırladı. Bu haftaki kazanımlardan sonra bile piyasaların geçen ay eriştiği en üst seviyenin yüzde 25 altında olduğu gözleniyor.

Sabah ilk seansta yüzde 3,6 oranında düşen Standard & Poors 500 Endeksi, bu haftayı yüzde 10 kazançla devam ettiriyor. Standard & Poors 500, yatırımcıların Kongre'nin 2 trilyon 200 milyar dolarlık acil ekonomik yardım paketini kabul edeceği umutlarının artması üzerine son üç gün içinde yüzde 17 oranında değer kazanmıştı. Yüzde 4,1 oranında düşen Dow Jones Endüstriyel Endeksi ise bu hafta içinde yüzde 12 oranında yükseldi. Avrupa piyasalarında da düşüş gözlenirken Uzakdoğu borsaları, haftayı yükselişle kapattı.

Öte yandan Corona virüsü salgını nedeniyle çok sayıda iş yerinin kapanması üzerine işsiz kalan 3 milyon 300 bin kişinin geçen hafta işsizlik yardımına başvurduğu açıklanmıştı. Ancak yatırımcıların dün açıklanan işsizlik rakamlarını umursamadıkları gözlendi. Hafta içinde yaşanan üç günlük yükseliş eğiliminin sürekli devam edemeyeceğini kaydeden uzmanlar, Amerika'daki Corona vakası sayısının Çin ve İtalya'yı her gün biraz daha aştığı şu günlerde durumun belirsizliğini koruyacağı görüşünde.

Borsaların bu hafta güçlü bir seyir izlemesine rağmen uzmanlar, Corona pandemisiyle mücadelede somut ilerleme kaydedilene ve piyasaların elde ettikleri kazanımları sürdürme kapasitesine erişene kadar borsalarda büyük düşüşlerin bekleneceğini kaydediyor.

Öte yandan Amerikan petrolünün fiyatı yüzde 3,7 oranında düşerek varil başına 21 dolar 76 sente geriledi. Yatırım bankası ve mali hizmetler firması Goldman Sachs'e göre önümüzdeki iki ayda petrolün varil başına fiyatı 20 doların altına düşecek. Bunun gerekçesi, petrol arzının limite erişmesi nedeniyle kuyuların kapatılması olasılığı.

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