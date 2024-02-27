FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ABD'de dayanıklı mal siparişleri ocakta beklenenden fazla azaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri ocakta beklenenden fazla azaldı

27.02.2024 17:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ocakta aylık bazda yüzde 6,1 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Kullanım ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri ocakta beklenenden fazla azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,1 azalışla 276,7 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentileri söz konusu siparişlerin bu dönemde yüzde 4,9 azalması yönündeydi. Bu dönemde Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydeden dayanıklı mallara yönelik siparişler, geçen yıl aralıkta da yüzde 0,3 azalarak 294,7 milyar dolara düşmüştü.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,3 ve savunma hariç siparişler yüzde 7,3 azaldı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul’da üç hisseye tedbirBorsa İstanbul’da üç hisseye tedbir
Bakan Işıkhan'dan kadın istihdamı açıklamasıBakan Işıkhan'dan kadın istihdamı açıklaması
Talepler 5 kat arttı, kira getirisi aylık 150 ila 250 bin TL! Talepler 5 kat arttı, kira getirisi aylık 150 ila 250 bin TL!
Anahtar Kelimeler:
abd sipariş
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da da hissedildi! Merkez üssü: Çanakkale

İstanbul'da da hissedildi! Merkez üssü: Çanakkale

Kılıç'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Başımızın tacıdır

Kılıç'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Başımızın tacıdır

Talepler 5 kat arttı, kira getirisi aylık 150 ila 250 bin TL!

Talepler 5 kat arttı, kira getirisi aylık 150 ila 250 bin TL!

Tam 367 bin dilekçe! İBB binasına işte böyle girdiler

Tam 367 bin dilekçe! İBB binasına işte böyle girdiler

Vergiden, memurun refah payına... O haberlere yalanlama

Vergiden, memurun refah payına... O haberlere yalanlama

Meclis’in tatil öncesi son mesaisi emekli bayram ikramiyesi!

Meclis’in tatil öncesi son mesaisi emekli bayram ikramiyesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.