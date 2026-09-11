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ABD'de dizel fiyatı ilk kez galon başına 6 doları aştı

ABD'de dizel fiyatı, Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle ilk kez galon başına 6 doların üzerine çıktı.

ABD'de dizel fiyatı ilk kez galon başına 6 doları aştı

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, dizelin galon fiyatı bugün itibarıyla ülke genelinde 6,05 dolara ulaştı.

Küresel petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan gerilimlerin etkisiyle bugün haftalık bazda yaklaşık yüzde 9 yükseldi. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı saat 13.08 itibarıyla 104 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 99,25 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD'de rafineri maliyetleri ve nihai ürün fiyatları üzerinden dizel fiyatlarına yansıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'ta ABD'de 3,75 dolar olan dizelin galon fiyatı bugün 6,05 dolara yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için bu ülkeyle savaşa girdiklerini savunarak, "Şu anda devam eden İran'la savaşı kazandığımız anda petrol fiyatları düşecek. Bu savaşı kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol abd
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