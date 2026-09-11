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Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL'yi aşacak

ABD-İran gerilimi tırmanırken Brent petrol de hızla yükseliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, küresel piyasalardaki bu tırmanışın ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geliyor. Salı gününden itibaren de motorin fiyatları 100 TL'yi aşacak. İşte detaylar...

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL'yi aşacak
Cansu Çamcı

Küresel petrol piyasalarında yaşanan sert yükseliş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD ile İran arasında devam eden gerilim ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, piyasalardaki arz endişelerini derinleştirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar seviyesini aşarak akaryakıt ürünlerinde yeni bir fiyat artışını zorunlu kıldı.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Benzin grubunda 12 Eylül Cumartesi gününden geçerli olmak üzere litre başına 3,20 TL fiyat artışı bekleniyor. Artışın gerçekleşmesi halinde İstanbul’da benzinin litre fiyatı ortalama 80 TL’nin üzerine çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL yi aşacak 1

ZAMMIN ARDINDAN YENİ FİYATLAR

Öngörülen 3,20 TL'lik artışla birlikte benzin fiyatlarında 80 TL barajı aşılacak ve litre fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

-İstanbul: 80,21 TL

  • Ankara: 81,18 TL

-İzmir: 81,46 TL

  • Doğu İlleri: 82,81 TL

MOTORİNDE YENİ REKOR KAPIDA: "100 TL SINIRI AŞILABİLİR"

Zam fırtınasının benzinle sınırlı kalmayacağını belirten sektör temsilcileri, motorin (mazot) fiyatlarında da yeni artış dalgasının kapıda olduğu uyarısında bulunuyor.

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL yi aşacak 2

Gazeteci Olcay Dilek'in aktardıklarına göre; benzinin ardından motorin fiyatlarına yeni zammın salı günü yansıtılması bekleniyor.

Büyükşehirlerde litre fiyatı halihazırda 90 TL eşiğinde bulunan motorin, gelecek yeni zamla birlikte 100 TL sınırına daha da yaklaşacak.

Sektör yetkilileri, Orta Doğu kaynaklı küresel risklerin ve Brent petroldeki tırmanışın devam etmesi halinde motorin litre fiyatının kısa süre içinde 100 TL psikolojik barajını aşarak yeni rekorlar kırabileceğine dikkat çekiyor.

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL yi aşacak 3

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
88.94
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.95
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.81
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
63.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.05
Gazyağı
85.63
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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