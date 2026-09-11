Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL'yi aşacak

Küresel petrol piyasalarında yaşanan sert yükseliş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD ile İran arasında devam eden gerilim ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, piyasalardaki arz endişelerini derinleştirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar seviyesini aşarak akaryakıt ürünlerinde yeni bir fiyat artışını zorunlu kıldı.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Benzin grubunda 12 Eylül Cumartesi gününden geçerli olmak üzere litre başına 3,20 TL fiyat artışı bekleniyor. Artışın gerçekleşmesi halinde İstanbul’da benzinin litre fiyatı ortalama 80 TL’nin üzerine çıkacak.

ZAMMIN ARDINDAN YENİ FİYATLAR

Öngörülen 3,20 TL'lik artışla birlikte benzin fiyatlarında 80 TL barajı aşılacak ve litre fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

-İstanbul: 80,21 TL

Ankara: 81,18 TL

-İzmir: 81,46 TL

Doğu İlleri: 82,81 TL

MOTORİNDE YENİ REKOR KAPIDA: "100 TL SINIRI AŞILABİLİR"

Zam fırtınasının benzinle sınırlı kalmayacağını belirten sektör temsilcileri, motorin (mazot) fiyatlarında da yeni artış dalgasının kapıda olduğu uyarısında bulunuyor.

Gazeteci Olcay Dilek'in aktardıklarına göre; benzinin ardından motorin fiyatlarına yeni zammın salı günü yansıtılması bekleniyor.

Motorin fiyatlarında yeni rekorlar kapıda... Sektör kaynakları, benzinin ardından motorine de salı günü zam beklendiğini belirtti. Bu zamla birlikte 100 TL'ye daha da yaklaşılacak. Sektöre göre küresel riskler devam ederse kısa sürede 100 TL sınırı aşılacak ve sonrası da gelecek. — Olcay aydilek (@olcay_aydilek) September 11, 2026

Büyükşehirlerde litre fiyatı halihazırda 90 TL eşiğinde bulunan motorin, gelecek yeni zamla birlikte 100 TL sınırına daha da yaklaşacak.

Sektör yetkilileri, Orta Doğu kaynaklı küresel risklerin ve Brent petroldeki tırmanışın devam etmesi halinde motorin litre fiyatının kısa süre içinde 100 TL psikolojik barajını aşarak yeni rekorlar kırabileceğine dikkat çekiyor.