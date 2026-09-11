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Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kazanarak 14.420,91 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,05 puan ve yüzde 0,19 artışla 14.420,91 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 88,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,64 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,91 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentileri aşması ve Orta Doğu'daki gerilimlerin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, öğleden sonra gözler ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında temmuz ayında 36 milyon dolarlık fazla verildi.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin beklentileri etkileyebileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul
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