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ABD'de enflasyonunda 4 yıl sonra ilk yaşandı faiz indirimine kapı aralandı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.07.2024 12:23
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ABD'de enflasyonun haziranda aylık bazda 4 yıl sonra ilk kez negatif gelmesi ve yıllık bazda yavaşlamaya devam etmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine yaz sonunda gitmesinin önünü açtı.

ABD'de enflasyonunda 4 yıl sonra ilk yaşandı faiz indirimine kapı aralandı!

ABD'de enflasyonun haziranda aylık bazda 4 yıl sonra ilk kez negatif geldi. Fed yetkilileri, Başkan Jerome Powell başta olmak üzere, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine düştüğünden emin olmak için daha fazla olumlu veri görmek istediklerini her fırsatta dile getirirken, son enflasyon verileri beklentilerin altında geldi.

DEZENFLASYON TRENDİ SÜRÜYOR

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, dezenflasyon trendinin sürdüğünü ortaya koydu Ülkede TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterirken, yıllık bazda Haziran 2023'ten bu yana en düşük artışını kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık 3,3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Bu dönemde enflasyondaki yavaşlamada, benzin fiyatlarındaki düşüş ile barınma maliyetlerinin artış hızındaki yavaşlama etkili oldu.

Analistler, enflasyonda nisan ve mayısın ardından haziranda da görülen yavaşlamanın Fed'i faiz oranlarını eylülde düşürmeye bir adım daha yaklaştırdığını belirtti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 70 seviyelerinden yüzde 93'e çıktı.

"HAZİRAN AYI TÜFE VERİLERİ DAHA İYİ OLAMAZDI"

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Haziran ayı TÜFE verileri daha iyi olamazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun istikrarlı bir şekilde gerilediğini belirten Zandi, "Fed olağanüstü temkinli ama enflasyonun eylül toplantısına kadar hedefe doğru ineceğine ve faiz oranlarını çeyrek puan indireceğine dair yeterli güvene sahip olmalı." dedi.

Zandi, Fed'in daha sonra, şu anda yüzde 5,5'e yakın olan faiz oranını, 2026'da yüzde 3'e inene kadar her çeyrekte çeyrek puan düşürmesi gerektiğini ifade etti.

"FAİZ ORANININ 2025'İN ORTASINA KADAR YÜZDE 4'E DÜŞÜRÜLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

ING'nin Amerika Araştırma Bölgesel Başkanı Padhraic Garvey ise ABD'nin son TÜFE verilerini "şaşırtıcı zayıflıkta" olarak nitelendirdi.

Barınma fiyatlarındaki artışın sonunda yavaşladığının görüldüğüne işaret eden Garvey, yeni ve ikinci el araç fiyatları ile uçak bileti fiyatları gibi kalemlerde ise aylık bazda düşüş kaydedildiğini aktardı.

Garvey, bu durumun Fed'in para politikasını kısıtlayıcı bölgeden "biraz daha az kısıtlayıcı" bölgeye doğru biraz gevşetmeye başlayabileceği görüşünü desteklediğini kaydetti.

Bu yıl piyasadaki iki faiz indirimi beklentisine karşılık üç faiz indirimi öngörülerini koruduklarını belirten Garvey, "Faiz oranının 2025'in ortasına kadar yüzde 4'e düşürüleceğini öngörüyoruz." dedi.

Garvey, "İhtiyacımız olan şey buydu. Mayıs verilerinin tekrarı, ancak daha da iyisi." değerlendirmesinde bulundu.

FED'İN EYLÜLDE FAİZLERİ DÜŞÜRMEYE BAŞLAMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet de son birkaç ayda enflasyona ilişkin iyi haberlerin enflasyonun hedefine doğru düştüğüne dair güveni güçlendireceğini söyledi.

Fed'in faiz oranlarını çok uzun süre çok kısıtlayıcı seviyelerde tutmanın risklerine karşı dikkatli olduğunu belirten Sweet, "Mayıs ve haziran ayları arasında TÜFE'deki düşüş kalıcı olmayacak ancak bu durum, özellikle istihdam piyasasının yumuşamasıyla birlikte Fed'in eylül ayında faiz oranlarını düşürmeye başlaması ihtimalini güçlendiriyor." dedi.

Sweet, yine de haziran ayında TÜFE'deki düşüşe fazla anlam yüklememek konusunda dikkatli olduklarını aktararak, mevsimsel faktörlerin beklenenden daha fazla etkili olduğunu, benzin ve uçak biletleri fiyatlarındaki büyük düşüşün de gerilemeye katkıda bulunduğunu ancak bu fiyatlar değişken olduğunu anlattı.

Barınma enflasyonuna ilişkin de cesaret verici işaretler olduğuna dikkati çeken Sweet, kiraların Ağustos 2021'den bu yana en düşük aylık artışı kaydettiğini aktardı.

Sweet, benzin fiyatlarının, yükselen küresel petrol fiyatları ve mevsimsel talebin etkisiyle temmuz başında arttığını belirterek, "Temmuz ayına dönersek, TÜFE tüketici ve Fed için biraz daha az dostane olacak." ifadelerini kullandı.

(AA)

Express
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon faiz abd
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