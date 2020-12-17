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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2020 17:02 | Son Güncelleme

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Aralık ile biten haftada beklenmedik şekilde artarak 885 bin seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 12 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 23 bin kişi artarak 885 bine çıktı.

Beklenmedik şekilde artan ve eylül ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan verinin, 800 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 853 binden 862 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 34 bin 250 kişi artarak 812 bin 500'e yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 5 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 273 bin azalışla 5 milyon 508 bin olarak kaydedildi.

Bu dönemde haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki artışta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, yeniden sıkılaştırılan önlemler ve mali desteğin yetersizliği etkili oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

KAYNAK:AA

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