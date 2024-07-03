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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.07.2024 16:14
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı. İşsizlik maaşına başvuranların sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi yükseldi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Haziran ile biten haftada 238 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde!

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artışla 238 bine ulaştı.

PİYASA BEKLENTİSİ

İşsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 234 bin olacağı yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi ise 233 binden 234 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 250 kişi artışla 238 bin 500'e çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 22 Haziran ile biten haftada 26 bin kişi artarak 1 milyon 858 bine yükselirken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

(AA)

Express


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işsizlik abd
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