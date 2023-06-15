FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri mayısta azaldı

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri mayısta azaldı

15.06.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de ithalat fiyat endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,6 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 1,9 azaldı.

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri mayısta azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azaldı.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen endeks, nisanda yüzde 0,3 artmıştı.

İthalat fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,9 azaldı.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 1,9'luk azalış kaydetti.

Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yatay bir seyir izleyeceği yönündeydi. Aralık 2022'den bu yana en büyük aylık azalışını kaydeden endeks, nisanda da yüzde 0,1 azalmıştı.

İhracat fiyat endeksi, mayısta yıllık bazda ise yüzde 10,1 ile verinin açıklanmaya başlandığı Eylül 1984'ten bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin’de buğday tarlalarında hasat mesaisi başladıMardin’de buğday tarlalarında hasat mesaisi başladı
SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözlerSON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler
Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'
Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri

En Çok Okunan Haberler

Önce yaktılar, sonra silahlarına sarıldılar! Ortalık kan gölüne döndü

Önce yaktılar, sonra silahlarına sarıldılar! Ortalık kan gölüne döndü

19 yeni il hazırlığı başladı! Ses getirecek iddia... İşte kriterleri sağlayan ilçeler

19 yeni il hazırlığı başladı! Ses getirecek iddia... İşte kriterleri sağlayan ilçeler

Erdoğan'ın 'faiz' mesajı gündem olmuştu! Bakan Şimşek'ten 'Merkez Bankası' sözleri

Erdoğan'ın 'faiz' mesajı gündem olmuştu! Bakan Şimşek'ten 'Merkez Bankası' sözleri

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

Emekli zammı öncesi EYT’yi de kaçıranlar çareyi onda buldu!

Emekli zammı öncesi EYT’yi de kaçıranlar çareyi onda buldu!

İkinci el araba fiyatları için yeni zam uyarısı

İkinci el araba fiyatları için yeni zam uyarısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.