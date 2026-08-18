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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri temmuzda geriledi

ABD'de ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi yüzde 1,3 azaldı.

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri temmuzda geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek aylık azalışını kaydeden ithalat fiyat endeksine dair piyasa beklentileri, bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi. Endeks, haziranda yüzde 0,3 gerilemişti.

İthalat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,9 yükseldi.

İhracat fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 1,3 geriledi.

Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Endeks, haziranda yüzde 0,7 azalmıştı.

İhracat fiyat endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,2 yükseldi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat İthalat abd
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