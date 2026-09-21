Gençlere evlilik desteği sürüyor! 18 bin 334 kişiye ödeme yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunu güçlendirmek ve genç çiftlerin evlilik sürecine katkı sunmak amacıyla uygulanan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, fon kapsamında eylül ayında 18 bin 334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında Aile ve Gençlik Fonu'nun aile kurumunu güçlendirme ve gençleri sosyal risklere karşı koruma amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Fonun Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini hatırlatan Göktaş, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. 81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegenclikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler" dedi.

KREDİ DESTEĞİNDE YAŞA GÖRE 200 VE 250 BİN LİRA

Daha fazla genç çiftin fondan yararlanabilmesi amacıyla kredi tutarlarının ocak ayında güncellendiğini aktaran Göktaş, başvuru sahiplerinin yaş durumuna göre sağlanan destek miktarlarını açıkladı.

Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Fonun gelir kriterinde de değişikliğe gidildiğini belirten Bakan Göktaş, son 6 aylık gelirin değerlendirildiği başvuru şartında üst sınırın asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına yükseltildiğini kaydetti.

ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLERE GERİ ÖDEME DESTEĞİ

Bakan Göktaş, genç çiftlerin 48 ay içerisinde çocuk sahibi olmaları halinde geri ödeme konusunda da destek sağlandığını belirtti. Buna göre ilk çocuk için borcun 12 aylık kısmı hibe ediliyor, kalan borcun ödemesi ise 12 ay erteleniyor.

Göktaş, "Erteleme süreci ile birlikte 60 aya uzayan vade süresi içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz. Fon kapsamında bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 20 bin 162 çift borcunun 12 aylık taksitinin hibe edilmesi, 12 aylık taksitinin ertelenmesi hakkından yararlandı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 409 çift ise borcunun tamamının hibe edilmesi hakkından yararlandı. Fon kapsamında desteklediğimiz 20 bin 571 çiftimizin, 20 bin 988 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

222 BİN 988 GENCE 21 MİLYAR 48 MİLYON LİRALIK KREDİ

Aile ve Gençlik Fonu'nun gençlerin sağlam temeller üzerine aile kurmalarını desteklemeyi amaçladığını ifade eden Göktaş, 2024'te pilot illerde başlayan uygulamanın 2025 yılında Türkiye geneline yayıldığını belirtti.

Başvuruların 308 bin 767'ye ulaştığını aktaran Göktaş, "Gençlerimizin yuva kurma hayallerini destekliyor, güçlü ailelerin temellerini birlikte atıyoruz. 2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 308 bin 767'e ulaştı. Bu ay 18 bin 334 gencimize 2 milyar 76 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 222 bin 988 gencimize 21 milyar 48 milyon lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlamış olduk. Maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 260 bin 234 gencimizin yanında olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır