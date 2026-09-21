FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Gençlere evlilik desteği sürüyor! 18 bin 334 kişiye ödeme yapıldı

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında eylülde 18 bin 334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı. Böylece evlilik yolundaki 222 bin 988 gence sağlanan sıfır faizli kredi desteği 21 milyar 48 milyon liraya ulaştı.

Gençlere evlilik desteği sürüyor! 18 bin 334 kişiye ödeme yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunu güçlendirmek ve genç çiftlerin evlilik sürecine katkı sunmak amacıyla uygulanan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, fon kapsamında eylül ayında 18 bin 334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında Aile ve Gençlik Fonu'nun aile kurumunu güçlendirme ve gençleri sosyal risklere karşı koruma amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Fonun Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini hatırlatan Göktaş, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. 81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegenclikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler" dedi.

Gençlere evlilik desteği sürüyor! 18 bin 334 kişiye ödeme yapıldı 1

KREDİ DESTEĞİNDE YAŞA GÖRE 200 VE 250 BİN LİRA

Daha fazla genç çiftin fondan yararlanabilmesi amacıyla kredi tutarlarının ocak ayında güncellendiğini aktaran Göktaş, başvuru sahiplerinin yaş durumuna göre sağlanan destek miktarlarını açıkladı.

Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Fonun gelir kriterinde de değişikliğe gidildiğini belirten Bakan Göktaş, son 6 aylık gelirin değerlendirildiği başvuru şartında üst sınırın asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına yükseltildiğini kaydetti.

Gençlere evlilik desteği sürüyor! 18 bin 334 kişiye ödeme yapıldı 2

ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLERE GERİ ÖDEME DESTEĞİ

Bakan Göktaş, genç çiftlerin 48 ay içerisinde çocuk sahibi olmaları halinde geri ödeme konusunda da destek sağlandığını belirtti. Buna göre ilk çocuk için borcun 12 aylık kısmı hibe ediliyor, kalan borcun ödemesi ise 12 ay erteleniyor.

Göktaş, "Erteleme süreci ile birlikte 60 aya uzayan vade süresi içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz. Fon kapsamında bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 20 bin 162 çift borcunun 12 aylık taksitinin hibe edilmesi, 12 aylık taksitinin ertelenmesi hakkından yararlandı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 409 çift ise borcunun tamamının hibe edilmesi hakkından yararlandı. Fon kapsamında desteklediğimiz 20 bin 571 çiftimizin, 20 bin 988 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere evlilik desteği sürüyor! 18 bin 334 kişiye ödeme yapıldı 3

222 BİN 988 GENCE 21 MİLYAR 48 MİLYON LİRALIK KREDİ

Aile ve Gençlik Fonu'nun gençlerin sağlam temeller üzerine aile kurmalarını desteklemeyi amaçladığını ifade eden Göktaş, 2024'te pilot illerde başlayan uygulamanın 2025 yılında Türkiye geneline yayıldığını belirtti.

Başvuruların 308 bin 767'ye ulaştığını aktaran Göktaş, "Gençlerimizin yuva kurma hayallerini destekliyor, güçlü ailelerin temellerini birlikte atıyoruz. 2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 308 bin 767'e ulaştı. Bu ay 18 bin 334 gencimize 2 milyar 76 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 222 bin 988 gencimize 21 milyar 48 milyon lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlamış olduk. Maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 260 bin 234 gencimizin yanında olduk" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MASAK paranın izine düştü! 'İsviçre' detayı gündem olduMASAK paranın izine düştü! 'İsviçre' detayı gündem oldu
Son 8 ayın en yükseğinde!Son 8 ayın en yükseğinde!

Anahtar Kelimeler:
evlilik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile destek ödemeleri Mahinur Özdemir Göktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!

Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Amedspor'dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..."

Amedspor'dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..."

Meriç Keskin acı haberi duyurdu! Abisi hayatını kaybetti

Meriç Keskin acı haberi duyurdu! Abisi hayatını kaybetti

e-Devlet’te bu harfleri görenler dikkat! Emekli maaşını riske atabilir

e-Devlet’te bu harfleri görenler dikkat! Emekli maaşını riske atabilir

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.