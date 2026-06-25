FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentilerin üzerinde arttı

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise mayısta yıllık yüzde 3,4 artış gösterdi.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentilerin üzerinde arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,4 artacağı yönündeydi. Kişisel gelirler nisanda değişim göstermemişti.

Kişisel tüketim harcamaları da mayısta aylık bazda yüzde 0,7 arttı.

Bu dönemde yüzde 0,6 olan piyasa beklentilerinin üzerinde artan kişisel tüketim harcamaları, nisanda yüzde 0,4 yükselmişti.

FED'İN ENFLASYON GÖSTERGESİ BEKLENTİLERE PARALEL

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 4,1 arttı.

Yıllık bazda beklentiler dahilinde artan endeksin, aylık bazda yüzde 0,5 yükseleceği öngörülüyordu.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,8 yükselmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

Aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,3 yükselmişti.
Kaynak: AA

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
New York borsası yükselişle açıldıNew York borsası yükselişle açıldı
Hürmüz Boğazı’nda günlük ticari gemi geçişi savaş sonrası en yüksek seviyeyi gördüHürmüz Boğazı’nda günlük ticari gemi geçişi savaş sonrası en yüksek seviyeyi gördü

Anahtar Kelimeler:
Fed Enflasyon fed açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

12. Yargı Paketi komisyondan geçti! 'IBAN mağdurları' düzenlemesi

12. Yargı Paketi komisyondan geçti! 'IBAN mağdurları' düzenlemesi

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.