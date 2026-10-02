Piyasalar bu veriyi bekliyordu! Altın ve gümüş fiyatları hızla yükseldi

ABD’de piyasaların yakından takip ettiği eylül ayı tarım dışı istihdam verileri açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı’nın yayımladığı istihdam raporuna göre, tarım dışı sektörlerde istihdam eylülde 29 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi ise istihdamın 89 bin kişi artması yönündeydi. Böylece açıklanan veri beklentilerin altında kaldı.

İstihdam, eylül ayında tüm başlıca sektörlerde büyük ölçüde değişiklik göstermedi. Öte yandan önceki aylara ilişkin verilerde aşağı yönlü revizyon yapıldı. Temmuz ayındaki istihdam değişimi 21 bin kişilik artıştan 10 bin kişilik düşüşe revize edilirken, ağustos ayındaki 162 bin kişilik artış 133 bin olarak güncellendi.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 4,2'YE ÇIKTI

ABD’de işsizlik oranı eylülde 0,1 puan yükselerek yüzde 4,2 seviyesine çıktı. Piyasalarda işsizlik oranının ağustostaki yüzde 4,1 seviyesinde kalması bekleniyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı da eylül ayında 78 bin artış göstererek 7 milyon 109 bine ulaştı. İşgücüne katılım oranı ise 0,2 puan yükselerek yüzde 61,8 olarak kaydedildi.

Tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranındaki yükselişin ardından dolar endeksinde sert kayıp görülürken, altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareket yaşandı.

ÇALIŞMA SÜRESİ VE ÜCRETLERDE SON DURUM

ABD’de haftalık ortalama çalışma süresi eylül ayında 34,4 saat olarak gerçekleşti. ABD Merkez Bankasının yakından takip ettiği ortalama saatlik kazanç da aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3 yükselerek 37,81 dolara çıktı.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,2 artması yönündeydi. Ağustos ayında ise ortalama saatlik kazanç aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,1 yükselmişti.

ONS ALTIN 4 BİN 227 DOLARI GÖRDÜ

İstihdam verileri açıklanmadan önce ons altın 4 bin 179 dolar seviyesinde bulunuyordu. Açıklamanın ardından yükselen ons altın 4 bin 227 doları gördü. Gün içinde 4 bin 132 dolara kadar gerileyen ons altın, gelen verilerin ardından yüzde 2’den fazla değer kazandı. Ons altın TSİ 15.42 itibarıyla 4 bin 211 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Gram altında da veri sonrasında yükseliş görüldü. Kritik veri öncesinde 6 bin 606 lira seviyesinde bulunan gram altın, açıklamanın ardından 6 bin 678 liraya çıktı. Gram altın TSİ 15.42’de 6 bin 662 lira seviyesinde bulunuyor.

GÜMÜŞ VE DOLAR ENDEKSİNDE HAREKETLİLİK

Ons gümüş, ABD istihdam verileri öncesinde 61,05 dolar seviyesindeydi. Verinin açıklanmasının ardından 62,06 dolara yükselen ons gümüş, TSİ 15.42 itibarıyla 61,68 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksi ise kritik veri öncesinde 102,066 puan seviyesinde bulunuyordu. Verinin ardından 101,717 puanı gören endeks, TSİ 15.42’de 101,905 puan seviyesinde hareket ediyor.