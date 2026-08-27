FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ABD'de mal ticareti açığı temmuzda arttı

ABD'de mal ticareti açığı, temmuzda aylık bazda yüzde 17,2 artarak 118,8 milyar dolara çıktı.

ABD'de mal ticareti açığı temmuzda arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi ile toptan ve perakende stoklarına ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, mal ticareti açığı temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 17,2 artışla 118,8 milyar dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 100,8 milyar dolar olması yönündeydi. Söz konusu veri haziran ayında 101,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Mal ihracatı temmuzda 6 milyar dolar azalışla 199,4 milyar dolara gerilerken, mal ithalatı 11,4 milyar dolar artışla 318,2 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde toptan stoklar aylık bazda yüzde 1,3 artarak 959,1 milyar dolara ulaştı.

Perakende stokları da aylık bazda yüzde 0,7 artarak 838,5 milyar dolar oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin!Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin!
Birevim ilk 10 yılında en fazla teslimat yapan tasarruf finansman şirketi olduBirevim ilk 10 yılında en fazla teslimat yapan tasarruf finansman şirketi oldu

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı abd açık ticaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

Şamil Tayyar, seçim takvimi için tarih verdi! Yavaş'ın adaylığı ile ilgili çarpıcı değerlendirme

Şamil Tayyar, seçim takvimi için tarih verdi! Yavaş'ın adaylığı ile ilgili çarpıcı değerlendirme

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Sakallarını kesip saçını boyattı! "Hiç olmamış" yorumları yağdı

Sakallarını kesip saçını boyattı! "Hiç olmamış" yorumları yağdı

Motorine dev indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine dev indirim geldi: Tabela değişti!

Esnaf kredilerinde yeni dönem: Faiz indirimi oranları değişti

Esnaf kredilerinde yeni dönem: Faiz indirimi oranları değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.