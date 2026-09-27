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Dev bankalar altın tahminlerini güncelledi: 2027 için dikkat çeken rakam

Altın için yabancı banka ve araştırma kuruluşlarının yeni tahminleri belli oldu. 14 kurumun beklentilerine göre 2026 yıl sonu medyan tahmini 4.825 dolar olurken, uzun vadeli tahminlerde 5.000-5.400 dolar bandı öne çıktı. Fed ve güçlü dolar kısa vadeli baskı yaratırken, merkez bankası alımları ve ETF girişleri altını destekliyor.

Dev bankalar altın tahminlerini güncelledi: 2027 için dikkat çeken rakam
Sariye Nur Dönmez

Altın fiyatlarına ilişkin yabancı banka ve araştırma kuruluşlarının yeni tahminleri belli oldu. 14 kurumun beklentilerine göre 2026 yıl sonu medyan tahmini 4.825 dolar olurken, daha uzun vadede 5.000-5.400 dolar bandı öne çıktı.

Dev bankalar altın tahminlerini güncelledi: 2027 için dikkat çeken rakam 1

Matriks Haber’in 21 Ağustos-22 Eylül 2026 dönemindeki raporlardan yaptığı derlemeye göre, 3 kurumun 2026 dördüncü çeyrek tahmininde medyan 4.450 dolar, 4 kurumun yıl sonu beklentisinde ise 4.825 dolar oldu. Yıl sonu tahminleri 4.360-5.000 dolar arasında değişti.

BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ BELLİ OLDU

2026 dördüncü çeyrek için ING 4.150 dolar, Morgan Stanley 4.450 dolar, Standard Chartered 4.650 dolar öngördü. Ortalama 4.416,67 dolar olarak hesaplandı.

2026 yıl sonu için ise OCBC 4.360 dolar, Goldman Sachs 4.650 dolar, Amundi ve Natixis 5.000 dolar tahmininde bulundu. Ortalama beklenti 4.752,50 dolar oldu.

Dev bankalar altın tahminlerini güncelledi: 2027 için dikkat çeken rakam 2

Goldman Sachs, 2026 yıl sonu adil değer tahminini 4.900 dolardan 4.650 dolara indirirken, 2027 yıl sonu hedefini 5.400 dolarda korudu. Natixis ise tahminini 4.600 dolardan 5.000 dolara yükseltti.

UZUN VADEDE 5.000 DOLAR VE ÜZERİ ÖNE ÇIKIYOR

Citi, 0-3 ay için 4.800 dolar, 6-12 ay için 5.000 dolar; Deutsche Bank ise 12 ay için 5.000 dolar hedef açıkladı. Morgan Stanley de 2027’de 5.000 dolar üzerindeki seviyelerin mümkün olduğunu değerlendirdi.

World Gold Council verilerine göre ağustosta küresel altın ETF’lerine 18 milyar dolar net giriş gerçekleşirken varlıklar 121 ton artarak 4.189 tonla rekor seviyeye ulaştı.

Kurumlar, Fed’in faiz artırımları ve güçlü doları kısa vadeli risk olarak görürken merkez bankası alımları, ETF girişleri, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik risklerin orta ve uzun vadede altını desteklediğini değerlendiriyor.

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