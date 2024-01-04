ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

ABD'de ADP özel sektör istihdamı Aralık'ta 164 bin arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 125 bin artış yönündeydi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, daha önce 103 bin olarak açıklanan Kasım verisi 101 bine revize edildi.

Artışa eğlence ve konaklama ile eğitim ve sağlık hizmetleri gibi hizmet sektörleri öncülük etti.

İşgücü talebinin hafiflediğine dair bazı işaretlere rağmen, firmalar hala sağlıklı bir hızda işe alım yapıyor, işsizlik düşük seyrediyor ve çalışanlar enflasyonun üzerinde ücret artışlarından yararlanmaya devam ediyor.

Veriler ücret artışı tarafında ise soğuma olduğunu gösterdi. Rapora göre, işinde kalan çalışanlar Aralık ayında bir yıl öncesine göre yüzde 5,4'lük bir medyan ücret artışı gördü. İş değiştirenlerin ücretleri ise yüzde 8 oranında arttı. Her iki rakam da 2021'den bu yana en yavaş artış hızına işaret etti.

ADP Başekonomisti Nela Richardson yaptığı açıklamada, "Pandemi öncesi işe alımlarla büyük ölçüde uyumlu bir işgücü piyasasına geri dönüyoruz. Ücretler son enflasyon dalgasını tetiklememiş olsa da, ücret artışı geri çekildiği için ücret-fiyat sarmalı riski neredeyse ortadan kalktı" değerlendirmesini yaptı.

İşgücü piyasasının gidişatı - özellikle de ücret artışının hızı - Fed yetkilileri için faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlayacaklarını değerlendirirken kilit önemde.

HAFTALIK İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİNİN ALTINDA

Haftalık işsizlik maaşı başvurularının da ekonomist beklentilerine göre daha pozitif gerçekleştiği görüldü.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 30 Aralık haftası itibariyle 202 bin oldu. Beklenti 216 bin yönündeydi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 1 milyon 855 bin düzeyine geriledi.





