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ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı! Kritik veri sonrası dolar ve altın...

05.05.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 180 binlik beklentiye karşın 253 bin artış kaydetti. Ülkede işsizlik yüzde 3,4'le 1969'dan sonra en düşük düzeye geriledi. Kritik verinin açıklanmasının ardından dolar endeksi 101,3'ten 101,7'ye yükselirken, altının onsu yüzde 2 düşüşle 2 bin 34 dolardan 2 bin 15 dolara kadar geriledi.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı! Kritik veri sonrası dolar ve altın...

Piyasaların merakla beklediği kritik veri açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında tarım dışı istihdam nisan ayında 180 binlik beklentiye karşın 253 bin artış gösterdi.

1969'DAN BU YANA EN DÜŞÜK İŞSİZLİK RAKAMI

İşsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi. ABD'de işsizlik oranı böylece 1969'dan beri en düşük düzeye indi. İş gücüne katılım nisan ayında yüzde 62,6 ile değişiklik göstermedi.

SAATLİK KAZANÇLAR BEKLENTİYİ AŞTI

Enflasyon için önemli bir gösterge olan ortalama saatlik kazançlar, yüzde 0,3'lük artış beklentisine karşın yüzde 0,5 arttı. Yıllık bazda ücretler yüzde 4,2 artış beklentisinin üzerinde yüzde 4,4 arttı.

DOLAR ARTTI, ALTIN DÜŞTÜ

Veri sonrasında dolar endeksi 101,3'ten 101,7'ye yükselirken, altının onsu yüzde 2 düşüşle 2 bin 34 dolardan 2 bin 15 dolara kadar geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell çarşamba günkü açıklamalarında enflasyonla mücadele vurgusu yaparken veri odaklı karar alacaklarını yinelemişti.

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