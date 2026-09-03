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ABD'de Trump portreli para basıldı! Birkaç saatte tükendi

ABD’de ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni para basıldı.

ABD'de Trump portreli para basıldı! Birkaç saatte tükendi

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD Darphanesi Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı bir dolarlık madeni paraları dün piyasaya sürdü.

ABD de Trump portreli para basıldı! Birkaç saatte tükendi 1

1 dolarlık paranın bir yüzünün ortasında Trump'ın portresi yer alırken, üst kısmında "LIBERTY" (Özgürlük), alt kısmında ise ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği yılı ve 250. yıl dönümünü simgeleyen "1776-2026" tarihleri bulunuyor.

ABD de Trump portreli para basıldı! Birkaç saatte tükendi 2

PİYASAYA SÜRÜLDÜKTEN BİRKAÇ SAAT SONRA TÜKENDİ

Trump'ın portresinin sağında "IN GOD WE TRUST" (Tanrı'ya Güveniyoruz) yazısının yer aldığı madeni para, piyasaya sürüldükten birkaç saat sonra tükendi.

ABD de Trump portreli para basıldı! Birkaç saatte tükendi 3

BİR YÜZYIL SONRA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan BBC'nin haberine göre, yaşayan bir başkanın portresinin Amerikan para biriminde yer alması bir yüzyıl sonra ilk kez gerçekleşti.

ABD de Trump portreli para basıldı! Birkaç saatte tükendi 4

Altın renkli ancak içinde altın bulunmayan 1 dolarlık madeni paraların 25 adedi 61 dolardan, 100 adedi ise 154,50 dolardan satışa sunuldu.

ABD de Trump portreli para basıldı! Birkaç saatte tükendi 5

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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