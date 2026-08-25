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ABD'de tüketici güveni ağustosta geriledi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ağustosta 89,4 değerine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de tüketici güveni ağustosta geriledi

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin ekonomik koşullara dair eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi ağustosta geçen aya kıyasla 0,8 puan azalarak 89,4 seviyesine indi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 90,3 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin temmuz verisi ise 90,8'den 90,2'ye aşağı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, ağustosta 6,8 puan artarak 121,2 seviyesine yükseldi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde 5,8 puan azalarak 68,2 oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin ağustosta üst üste ikinci ayda düşüş kaydettiğini belirtti.

Beklentiler Endeksi'nin daha da negatif bölgeye kaydığına değinen Peterson, bu durumun Mevcut Durum Endeksi'ndeki ılımlı bir yükselişle dengelendiğini ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tüketici Güven Endeksi abd
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