FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ABD'den petrol fiyatlarına revize! Bu yıl beklenen petrol fiyatını açıkladılar

Orta Doğu'da yaşanan savaş sonrası petrol fiyatlarında artış yaşanmıştı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) bu yıl için petrol fiyatlarını revize etti. Rapora göre bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 96 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası fiilen kapanan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların küresel enerji tedarikini olumsuz etkilemesini dikkate alarak, bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

FİYATLAR YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 96 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Fiyat, önceki raporda 78,84 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 87,41 dolar olacağı değerlendiriliyor. WTI için geçen ay yapılan fiyat tahmini 73,61 dolar olmuştu.

EIA, gelecek yıl için ise ortalama varil fiyatını Brent petrolde 76,09 dolar, WTI'de 72,43 dolar olarak tahmin ediyor.

Petrol fiyatlarına yönelik görünümde, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik bir boğaz olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması nedeniyle yüksek oynaklık ve belirsizlik dönemi belirleyici oluyor.

EIA'ya göre, Brent ham petrol spot fiyatı martta ortalama varil başına 103 dolar olurken, bu seviye şubat ortalamasının 32 dolar üzerinde gerçekleşti. Günlük fiyatlar ise 2 Nisan'da yaklaşık 128 dolara kadar yükseldi.

Çatışma öncesinde küresel petrol piyasasında arz fazlası ve artan stokların fiyatları baskılaması, OPEC+ dışı üretimdeki artış ve OPEC+ ülkelerinin yükselen üretim hedeflerinin talebi aşmasıyla bu eğilimin gelecek iki yıl sürmesi bekleniyordu. Ancak İran'daki çatışma ve buna bağlı üretim kesintileri, petrol fiyatı tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı.

"FİYATLARDA YUKARI YÖNLÜ BASKI DEVAM EDECEK"

Kesintilerin 2026 sonuna kadar sürmesi beklenirken, bu süreçte fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskının devam edeceği değerlendiriliyor.

Buna ek olarak, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlaması durumunda dahi tanker trafiği ve ticaret akışlarındaki aksaklıkların giderilmesinin zaman alacağı ve benzer kesinti ihtimallerinin fiyatları bir süre daha yüksek tutacağı ifade ediliyor.

Akışların yeniden başlamasıyla birlikte durdurulan üretimin kademeli devreye alınması ve ticaretin yeniden dengelenmesi öngörülüyor.

Buna karşın, Orta Doğu'daki üretim kesintilerinin belirgin şekilde arttığı belirtilen raporda, martta günlük ortalama 7,5 milyon varil olan kesintilerin nisanda 9,1 milyon varile ulaşarak zirve yapması ve ardından düşüşe geçmesi bekleniyor. Bu durumun, 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel stoklarda günlük 5,1 milyon varillik düşüşe yol açacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, hükümetlerin yakıt tüketimini azaltmaya yönelik adımları, arz sıkıntıları ve rafine ürün ihracatındaki kısıtlamalar nedeniyle küresel petrol talebine ilişkin beklentiler de aşağı yönlü revize edildi. Talep daralmasının özellikle Orta Doğu petrolüne daha bağımlı olan Asya'da yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar, önceki raporda 13 milyon 610 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 13 milyon 950 bin varil olacağı öngörülüyor. Önceki raporda bu tahmin 13 milyon 830 bin varil seviyesindeydi.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük ortalama 104 milyon 270 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 104 milyon 560 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2027'de ise küresel arzın günlük ortalama 109 milyon 470 bin varile, tüketimin ise 106 milyon 160 bin varile ulaşması bekleniyor.

07 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri Petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.