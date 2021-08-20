ABD Ekonomisinde Büyüme Umut Verici

ABD’de ekonomik faaliyetlerin geleceği ile ilgili önemli bir gösterge olan LEI, Temmuz ayında arttı. Artış, Delta varyantı tarafından körüklenen vakaların yeniden yükselmesine rağmen, ekonominin Corona virüsü pandemisinin neden olduğu durgunluktan çıkmaya başladığına işaret ediyor.

Ekonomi odaklı düşünce kuruluşu Conference Board'un açıkladığı ABD’nin önde gelen ekonomik göstergeler endeksi LEI, geçen ay binde 9 artarak 116 puana yükseldi. Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, binde 8’lik bir artış bekliyorlardı.

ABD ekonomisinin bu yıl 1980'lerden bu yana en yüksek hızda büyümesi beklense de toparlanmanın yavaşlayabileceği yönünde işaretler var. Tedarik zinciri darboğazları imalat büyümesini yavaşlatmaya devam ediyor ve tüketici güveni, Amerikalılar’ın kişisel mali durumdan enflasyon ve istihdama kadar her konuda kararsız görünmesi nedeniyle Ağustos başında on yılın en düşük seviyesine indi.

Öte yandan Çalışma Bakanlığı geçen hafta, Temmuz ayında tüketici fiyat artışlarının yavaşladığını, ancak tedarik zinciri aksaklıkları ve seyahatle ilgili hizmetlere yönelik güçlü talep sürerken, enflasyonun tarihi oranlarda yüksek bir seviyede kaldığını bildirmişti.

Konferans Kurulu'nun ekonomik araştırmalardan sorumlu kıdemli direktörü Ataman Özyıldırım, LEI’ın Temmuz ayında tüm bileşenlerin olumlu katkıda bulunmasıyla birlikte büyük bir kazanç daha kaydettiğini söyledi.

Özyıldırım, “Delta değişkeni ya da yükselen enflasyon korkuları yakın vadede ABD ekonomisi için ters rüzgarlar yaratabilirken, reel gayrisafi yurtiçi hasılanın, 2022’de hala güçlü bir yüzde 4 büyüme oranına gevşemeden önce, 2021’de yüzde 6'ya ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

Mevcut ekonomik koşulların bir ölçüsü olan LEI’ın “uyum endeksi” Haziran ayındaki binde 4'lük artışın ardından Temmuz'da binde 6 arttı.

Ancak gecikmeli endeks, Mayıs ayında binde 8 yükseldi; Haziran ayında değişmedikten sonra geçen ay 6 arttı.

Ekonomik veri analizi hizmetleri şirketi Oxford Economics'ten Mahir Rasheed, yılın ikinci yarısında daha ılımlı bir büyüme olsa bile, ekonominin ivmesinin cesaret verici olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

