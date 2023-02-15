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ABD ENFLASYON açıklandı mı? Amerika'da enflasyon düştü mü? Ocak 2023 ABD enflasyon verileri beklenti ve tahminleri

14.02.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD enflasyon verileri ile ilgili son dakika açıklaması gerçekleştirildi. Ayrıca küresel piyasalar, kritik rakamların paylaşılması öncesi yeni haftaya temkinli başlamıştı. Uzun süredir düşüşte olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunun ocak ayında düşüp düşmediği konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki, Amerika'da enflasyon düştü mü? İşte 2023 Ocak ayı ABD enflasyon verileri beklenti ve tahminleri...

ABD ENFLASYON açıklandı mı? Amerika'da enflasyon düştü mü? Ocak 2023 ABD enflasyon verileri beklenti ve tahminleri

ABD enflasyon verileri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. ABD enflasyon verilerine göre FED'in faiz oranı da şekillenmiş olacak. Oranlar vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından şimdiden merak konusu oldu. 2023 Ocak ayı ABD enflasyon oranı ile ilgili açıklama için geri sayım sürüyor. İşte 2023 Ocak ayı ABD enflasyon oranına ilişkin detaylar...

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ABD ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

2023 Ocak ayı ABD enflasyon oranları 14 Şubat Salı günü saat 16:30'da açıklandı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 arttı.

Enfasyonun ocakta yüzde 0,5 artması, yıllık enflasyonun yüzde 6,2 olması bekleniyordu.

Ülkede çekirdek TÜFE ocakta beklentilere paralel yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 5,6 artış kaydetti.

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ABD ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ NE YÖNDEYDİ?

Kasım ayında yüzde 7,1 olan ABD enflasyonu Aralık ayında yüzde 6,5'e geriledi. Aylık enflasyon da yüzde 0,1 oranında geriledi. Çekirdek enflasyon ise yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon 6 aydır düşüş trendine girmiş oldu. Bu ayki ABD enflasyon verisi ise 6,2 oranında olması bekleniyordu.

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