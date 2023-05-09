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ABD ENFLASYON ORANI TARİHİ 2023: Nisan ayı ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Yüzde 4,7’den yüzde 4,4’e geriledi

09.05.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD enflasyon oranı Nisan ayı verileri merak konusu oldu. Analist Tunç Şatıroğlu, ABD'de enflasyonun açıklanacağını belirtip "Enflasyon 5'e düşmüştü ve değişmesi beklenmiyor." ifadesini kullandı. Peki, Nisan ayı ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte Nisan ayına ilişkin ABD enflasyon oranı tarihi...

ABD ENFLASYON ORANI TARİHİ 2023: Nisan ayı ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Yüzde 4,7’den yüzde 4,4’e geriledi

ABD enflasyon oranı açıklaması bu hafta yapılacak. Analist Tunç Şatıroğlu, "Enflasyon 5'e düşmüştü ve değişmesi beklenmiyor." ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın pozitif reel faiz verdiğini belirten Şatıroğlu, "Temmuz verisinden itibaren baz etkisiyle de enflasyonun hızlı düşmesini bekliyorum. Eylül ayında faiz indirimi beklentileri artmaya başlayacaktır." ifadelerine yer verdi. ABD enflasyon oranı açıklaması için geri sayım devam ediyor. İşte ABD enflasyon oranı tarihi...

ABD ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

ABD enflasyon oranı 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü açıklanacak.

ABD’de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, yüzde 4,7’den yüzde 4,4’e geriledi

ABD ENFLAYON ORANI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi ise nisanda 0,1 puan artışla yüzde 2,9'a yükseldi.

Aynı dönemde, gelecek 5 yıllık süreci kapsayan uzun vadeli enflasyon beklentisi de 0,1 puan artarak yüzde 2,6'ya çıktı.

"EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ARTACAK"

Öte yandan Tunç Şatıroğlu Çarşamba günü ABD enflasyon verilerinin açıklanacağını anımsatıp dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İşte o paylaşım:

Çarşamba günü ABD'de enflasyon açıklanacak. Enflasyon 5'e düşmüştü ve değişmesi beklenmiyor.
Fed pozitif reel faiz veriyor artık. Temmuz verisinden itibaren baz etkisiyle de enflasyonun hızlı düşmesini bekliyorum. Eylül ayında faiz indirimi beklentileri artmaya başlayacaktır.

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