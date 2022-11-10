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ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Altın fiyatlarını da etkiliyor! İşte ABD enflasyon verisi beklentisi

10.11.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD enflasyon verileri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. ABD enflasyon verisi belirli tarihlerde açıklanıyor. En son ekim ayında eylül ayı verisi duyuruldu. Altın fiyatlarındaki ani artışın ardından yeni açıklamanın fiyatlarda nasıl bir etki oluşturacağı merak konusu haline geldi. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Altın fiyatlarını da etkiliyor! İşte ABD enflasyon verisi beklentisi

ABD enflasyon verisi bugün açıklanacak. ABD enflasyon verisi, FED faiz kararı beklentilerinin şekillenmesinde kritik önemde. Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyor. İşte ABD enflasyon verisi beklentisi hakkında detaylar

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verisi bugün açıklanacak. Verinin Türkiye saati ile saat 15:30’da açıklanması bekleniyor.

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına ilişkin belirsizlik sürerken, beklentilerin şekillenmesi açısından bugün açıklanacak ABD'nin ekim ayı enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyor.
Fed'in ekonomiyi soğutmak için uyguladığı agresif sıkılaşma adımlarının etkisinin ölçümleneceği veride, yıllık enflasyondaki düşüş beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda, Banka'nın aralık ayında faiz artırım büyüklüğünü 75 baz puandan 50 baz puana indireceğine dair fiyatlamaların güçleneceği tahmin ediliyor.

abd-enflasyon-verisi

Halihazırda para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyor.
Öte yandan ABD'de ara seçimlerin ilk sonuçlarından, Kongre'yi kimin kontrol edeceği henüz netleşmedi. Cumhuriyetçilerin, Kongre'nin Temsilciler Meclisi kanadını kontrol etmesine hala kesin gözüyle bakılırken, Senato'da ise Demokratların umulmadık şekilde direnmesi pay piyasalarında risk iştahının düşmesine neden oldu. Analistler, ABD Temsilciler Meclisi'nin kısa süre önce borçlanma tavanının geçici olarak yükseltilmesini öngören yasa tasarısını onayladığını belirterek, seçim sonuçları netleştikten sonra borç tavanı hesaplaşmasının piyasaları sarsabileceğini belirtti.

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