ABD hükümetinin kapanması sonrası çarpıcı tahmin! "Bitcoin yıl sonunda 200 bin doları görebilir"

ABD hükümet kapanması uzun sürerse Bitcoin'in gelecek hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkabilir. Küresel banka Standard Chartered, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 200 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. ABD’deki hükümet kapanması süreci ve kurumsal yatırımcı ilgisi, yükselişi destekleyen başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.

Cansu Akalp

Küresel bankadan Bitcoin ile ilgili çarpıcı bir tahmin geldi. Standard Chartered, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 200 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Banka, ABD’deki hükümet kapanması süreci ve kurumsal yatırımcı ilgisini fiyat artışında belirleyici unsurlar arasında gösterdi.

Standard Chartered’ın Dijital Varlıklar Araştırma Küresel Başkanı Geoff Kendrick tarafından hazırlanan raporda, Bitcoin’in 121 bin doların üzerindeki son yükselişinin, “Ekim Yükselişi (Uptober)” olarak bilinen boğa piyasası örüntüsüne uyduğu belirtildi.

BEKLENMEDİK YÜKSELİŞ!

NTV'de yer alan habere göre Kendrick, bu döngünün geçmiş dönemlerden farklı olarak halving (yarılanma) sonrası beklenen fiyat düşüşünü yaşamadan devam ettiğine dikkat çekerek, bunun piyasa dinamiklerindeki yapısal değişime işaret ettiğini ifade etti.

ABD hükümetinin kapanması sonrası çarpıcı tahmin! "Bitcoin yıl sonunda 200 bin doları görebilir" 1

Bankaya göre, ABD hükümetinin kapanma süreci de Bitcoin için beklenmedik bir yükseliş katalizörü oluşturdu.

Kendrick, Bitcoin’in artık “ABD hükümet risklerine karşı bir korunma aracı” olarak değerlendirildiğini ve hazine getirileriyle korelasyonun da bu eğilimi güçlendirdiğini belirtti.

