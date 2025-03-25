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ABD'li bankadan 'Türkiye' değerlendirmesi! Müşterilerine gönderdi... 'Etki sınırlı olacaktır'

25.03.2025 07:55
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ABD'li yatırım bankalarından Bank of America (BofA), geçen hafta Türk piyasalarında yaşanan dalgalanmaların enflasyonist etkisinin şu ana kadar sınırlı olduğunu belirtti. Bank of America'nın müşterilerine gönderdiği "Belirsizliğin dağılması muhtemel" başlıklı ve Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu raporda "Siyasi belirsizlik şu andan itibaren beklediğimiz gibi dağılırsa, şokun enflasyonist etkisi sınırlı olacaktır" ifadeleri yer aldı.

ABD'li bankadan 'Türkiye' değerlendirmesi! Müşterilerine gönderdi... 'Etki sınırlı olacaktır'

BofA'dan "Türkiye'de enflasyonist etki şu ana kadar sınırlı" değerlendirmesi! Bank of America müşterilerine gönderdiği "Belirsizliğin dağılması muhtemel" başlıklı raporda, Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Siyasi belirsizliğin geçen hafta Türk piyasalarında dalgalanmalara neden olduğuna yer verilen raporda, siyasi belirsizliğin muhtemelen bundan sonra azalacağı ve enflasyonist etkisinin şu ana kadar sınırlı kaldığı ifade edildi.

Raporda, ülkede yerel döviz talebinin çok sınırlı olduğu ve döviz açığı bulunan şirketler tarafından talebin domine edildiği aktarıldı.

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"İZLENİMİMİZ, POLİTİKA YAPICILARIN NET YOL HARİTALARINA SAHİP OLDUKLARI VE PİYASAYI İSTİKRARA KAVUŞTURMAK İÇİN BAZI ADIMLAR ATTIKLARI YÖNÜNDE"

Türkiye’de ekonomi yönetiminin görevinin başında olduğu ve durumu kontrol altında tuttuğuna vurgu yapılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ziyaretinde görüştüğümüz politika yapıcılar istikrarı yeniden tesis etmek ve dezenflasyon programına devam etmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı. Yaşananlara rağmen programa yönelik siyasi destek devam etmekte. İzlenimimiz, politika yapıcıların net yol haritalarına sahip oldukları ve piyasayı istikrara kavuşturmak için bazı adımlar attıkları yönünde."

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"ŞOKUN ENFLASYONİST ETKİSİ SINIRLI OLACAKTIR"

BoFA’nın raporunda, "Siyasi belirsizlik şu andan itibaren beklediğimiz gibi dağılırsa, şokun enflasyonist etkisi sınırlı olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Bank of America Türkiye
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