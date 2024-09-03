ABD'li dev banka Citi Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte büyüme tahmini paylaştı! TÜİK Enflasyonu sonrası ekonomik daralma bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyonunu açıklamasıyla bazı bankalar Türkiye ekonomisi hakkında tahminlerini paylaşmaya başladı.

Ağustos ayı enflasyonunun yüzde 51,97 olarak gerçekleleşmesiyle Citi Research ekonomistleri Türkiye'nin 3. çeyrekte ekonomik olarak nasıl bir döngüde olabileceğini tahmin etti.

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, “TCMB’nin karmaşık bir enflasyonla mücadele sürecinin yanı sıra zorlu bir makroekonomik tablo ve likidite ortamıyla da karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz” dedi.

YIL SONU FAİZ TAHMİNLERİNİ DE PAYLAŞTI

Ekonomistler hazırladıkları raporda, ortaya çıkan stagflasyon ortamında politika yapıcılarının bu durumu yönetmekte zorlanabileceklerini aktardı.

Ekonomide beklenenden daha derin yavaşlamayla erken gevşeme riskine dikkat çeken ekonomistler “Görüşümüze göre, ekonomik faaliyetlerde beklenenden daha derin bir yavaşlama, erken bir gevşeme riskini artırırken, vergi gelirlerini ve mali konsolidasyon çabalarını da zayıflatabilir. Belirtilen zorlu koşulları göz önünde bulundurarak, TCMB’nin kasım ayına kadar beklemede kalmasını ve yıl sonunda politika faizini yüzde 45 seviyesinde görmeyi bekliyoruz” değerlendirmesi yapıldı.