FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ABD'nin dış ticaret açığı eylülde hafif geriledi

ABD'nin dış ticaret açığı, eylülde aylık bazda yüzde 0,7 azalarak 105 milyar dolara inerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'nin dış ticaret açığı eylülde hafif geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı eylülde aylık bazda yüzde 0,7 azalışla 105 milyar dolara düştü.

Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 107,9 milyar dolar olması yönündeydi. Ağustos ayına ilişkin dış ticaret açığı verisi ise 105,7 milyar dolar olarak revize edildi.

Ülkenin ihracatı eylülde önceki aya göre yüzde 1,9 yükselerek 321,5 milyar dolara çıktı. ABD'nin ithalatı da yüzde 1,2 artarak 426,6 milyar dolar oldu ve rekor seviyesini gördü.

ABD'nin Kanada'ya verdiği açık eylülde 2,7 milyar dolar azalışla 4,4 milyar dolara geriledi. Tayvan'a verdiği açık 3,6 milyar dolar artışla 21,9 milyar dolara, Avrupa Birliği'ne verdiği açık 3,2 milyar dolar yükselişle 14,2 milyar dolara çıktı.

Ülkenin eylülde en yüksek açık verdiği diğer ticaret ortakları, Meksika (28,7 milyar dolar), Vietnam (25,3 milyar dolar), Çin (17,9 milyar dolar), Güney Kore (12,2 milyar dolar), Almanya (7,9 milyar dolar), İtalya (6,3 milyar dolar), Malezya (5,3 milyar dolar), Japonya (4,8 milyar dolar), Hindistan (4,5 milyar dolar), İrlanda (3 milyar dolar), İsviçre (1,3 milyar dolar), Fransa (1,3 milyar dolar) ve İsrail (661 milyon dolar) olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde ABD'nin dış ticaret fazlası verdiği başlıca ticaret ortakları ise Hollanda (7,7 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (6,2 milyar dolar), Birleşik Krallık (3 milyar dolar), Hong Kong (2,5 milyar dolar), Avustralya (2,1 milyar dolar), Brezilya (1,1 milyar dolar), Singapur (693 milyon dolar), Suudi Arabistan (490 milyon dolar) ve Belçika (229 milyon dolar) oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 516 bin liraya yükseldiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 516 bin liraya yükseldi
THY, üçüncü çeyrekte 929 milyon dolar esas faaliyet karı elde ettiTHY, üçüncü çeyrekte 929 milyon dolar esas faaliyet karı elde etti

Anahtar Kelimeler:
Dış ticaret abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Hırsız katipten itiraf: 'Paralarla bahis oynadım'

Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Hırsız katipten itiraf: 'Paralarla bahis oynadım'

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

Arda Turan'a Şampiyonlar Ligi'nde Sporting darbesi!

Arda Turan'a Şampiyonlar Ligi'nde Sporting darbesi!

Mehmet Şef müdahale etti! Şadi'nin Ayşe'ye hareketi tepki çekti

Mehmet Şef müdahale etti! Şadi'nin Ayşe'ye hareketi tepki çekti

Asgari ücretin 3 katı oldu: Maaşı aşınca işten ayrılmaya başladılar

Asgari ücretin 3 katı oldu: Maaşı aşınca işten ayrılmaya başladılar

Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi

Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.