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ABD'nin dış ticaret açığı temmuzda arttı

ABD'nin dış ticaret açığı, temmuzda aylık bazda yüzde 24,4 artarak 88,6 milyar dolara çıkarken, 16 ayın en yüksek seviyesini gördü.

ABD'nin dış ticaret açığı temmuzda arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı temmuzda aylık bazda yüzde 24,4 artışla 88,6 milyar dolara ulaşırken, Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 89,4 milyar dolar olması yönündeydi.

Haziran ayına ilişkin dış ticaret açığı verisi ise 71,2 milyar dolar olarak revize edildi.

Ülkenin ihracatı temmuzda önceki aya göre yüzde 2,1 azalarak 310,7 milyar dolara gerilerken, ithalatı yüzde 2,8 artarak 399,3 milyar dolara çıktı.

ABD'nin Meksika'ya verdiği açık, temmuzda 7,2 milyar dolar artışla 27,5 milyar dolara yükseldi, Kanada'ya verdiği açık 3,7 milyar dolar azalışla 3,2 milyar dolara indi.

Ülkenin temmuzda en yüksek açık verdiği diğer ticaret ortakları, Vietnam (23,3 milyar dolar), Tayvan (18,1 milyar dolar), Çin (15,2 milyar dolar), Güney Kore (10,4 milyar dolar), Avrupa Birliği (8,9 milyar dolar), Almanya (5,6 milyar dolar), Hindistan (5 milyar dolar), Malezya (4,8 milyar dolar), Japonya (4,2 milyar dolar), İrlanda (3,9 milyar dolar), İtalya (2,5 milyar dolar), Fransa (1,3 milyar dolar), İsviçre (598 milyon dolar) ve İsrail (504 milyon dolar) olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde ABD'nin dış ticaret fazlası verdiği başlıca ticaret ortakları ise Hollanda (7,8 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (6,6 milyar dolar), Hong Kong (3,1 milyar dolar), Birleşik Krallık (2,5 milyar dolar), Brezilya (2,4 milyar dolar), Singapur (1,9 milyar dolar), Suudi Arabistan (1,3 milyar dolar), Avustralya (1,2 milyar dolar) ve Belçika (888 milyon dolar) oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Dış ticaret abd
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