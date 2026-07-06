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ABD'nin en pahalı malikanelerinden biriydi! 10 dolara satıldı

ABD'nin New Jersey eyaletinde 35,5 milyon dolar değer biçilen malikane, sadece 10 dolara el değiştirdi.

ABD'nin en pahalı malikanelerinden biriydi! 10 dolara satıldı
Cansu Çamcı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletindeki en pahalı ve görkemli malikanelerinden biri, uluslararası bir skandalın merkezine yerleşti. Bölgenin en değerli mülklerinden biri olan ve yakın zamanda 35,5 milyon dolar değer biçilen devasa malikane, tapu kayıtlarına göre sadece 10 dolar gibi sembolik bir bedelle satıldı.

Mart 2025'te gerçekleştiği ortaya çıkan bu şaibeli satışın alıcısı ise tanıdık bir isim: Malezya'nın yolsuzluk suçlamalarıyla hapiste olan eski Başbakanı Najib Razak'ın damadı ve Kazakistan'ın eski lideri Nursultan Nazarbayev'in eski üvey yeğeni Daniyar Kessikbayev.

YOLSUZLUK, KARA PARA VE GİZLİ DEVİR İDDİALARI

New York Post'un gündeme taşıdığı habere göre, mülkün etrafındaki tartışmalar sadece fiyatıyla sınırlı değil. Kessikbayev'in kayınpederi Najib Razak, şu anda Malezya'nın kamu fonu 1MDB üzerinden buharlaşan 4,5 milyar dolarlık yolsuzluk skandalındaki rolü nedeniyle cezaevinde bulunuyor.

Emlak devrinin, Razak'ın eşi Rosmah Mansor tarafından Britanya Virjin Adaları merkezli gizli bir off-shore şirketine yapıldığı iddiaları sosyal medyayı karıştırsa da, Kessikbayev'e yakın kaynaklar mülkün hâlâ kendisinde olduğunu belirtiyor.

ABD nin en pahalı malikanelerinden biriydi! 10 dolara satıldı 1

20 MİLYON DOLAR NAKİT ÖDENMİŞTİ

Malikanenin geçmişi de oldukça dikkat çekici. 2000 yılında Joe ve Nancy Scott çifti tarafından inşa edilen yapı, 2011 yılında 34 milyon dolardan satışa sunulmuştu. Bir yıl sonra ise Kessikbayev ile bağlantılı olduğu iddia edilen anonim bir paravan şirket, evi tam 20 milyon dolar nakit ödeyerek satın almış ve o dönem eyalet tarihinin en pahalı konut satışına imza atmıştı.

MALİKANENİN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Yaklaşık 3 hektarlık devasa bir arazi üzerine kurulan ve 1.600 metrekare kullanım alanına sahip olan mülk, bir evden çok yaşam kompleksini andırıyor.

9 Yatak Odası

Tam Boy Kapalı Basketbol Sahası

Özel Bowling Salonu ve Sinema Odası

Geniş Kütüphane ve Şarap Mahzeni

Biri kapalı olmak üzere 2 Adet Yüzme Havuzu

Evi inşa eden Joe Scott, yeni sahiplerin orijinal tasarıma zarar verdiğini belirterek, "Basketbol sahasının duvarlarını kağıtla kaplayıp tavanını kapattılar. Satış sürecinde 20 milyon doları çok hızlı bir şekilde nakit olarak ödemek istediler ve evdeki içkiler dahil her şeyi satın aldılar" ifadelerini kullandı.

İLK VUKUATI DEĞİL: PLAZA HOTEL'İ DE 1 DOLARA ALMIŞTI

Kessikbayev'in gayrimenkul piyasasındaki bu "kelepir" alışverişleri ilk değil. Kessikbayev'in annesi Maira, Kazakistan'ın eski liderinin kardeşi Bolat Nazarbayev ile evliyken, 2008 yılında Plaza Hotel'den 20 milyon dolara bir daire alınmıştı. Kessikbayev, vekaletname oyunlarıyla bu lüks daireyi de annesinden sadece 1 dolara satın almıştı.

Bu olayın ardından 2011'de evlilik iptal edilmiş, dolandırıcılık suçlamalarıyla Interpol tarafından aranan anne Maira gözaltına alınmıştı. Bolat Nazarbayev'in "Beni 100 milyon dolar dolandırdılar" diyerek açtığı dava 2014'te uzlaşmayla sonuçlanmış ve Plaza'daki daire geri verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
New Jersey abd
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