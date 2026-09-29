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ABD'nin Kanada'dan yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalata yönelik yasağı yürürlükte

ABD, Kanada'dan alkollü içecekler, süt ürünleri ve motorlu taşıtlar dahil bazı ürünlere getirdiği yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalat yasağı yürürlüğe girdi.

ABD'nin Kanada'dan yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalata yönelik yasağı yürürlükte

Başkan Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlerin ABD'de satışını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Bugün yürürlüğe giren, yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki ürünlere getirilen yasağın iki ülke arasındaki 880 milyar dolarlık yıllık ikili ticaret hacimine kıyasla büyük etki oluşturması beklenmezken bu gelişme, Trump'ın ABD'nin uzun süreli müttefiki ve ticaret ortağı Kanada'yla sürdürdüğü ticaret savaşının yeni bir aşaması olarak gösteriliyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, konuya dair yaptığı açıklamada, bu adımların "Kanada'nın kritik Amerikan ihracatına yönelik ayrımcı muamelesinin doğal bir sonucu" olduğunu söyledi.

Kanada'dan ithalatı yasaklanan ürünler arasında bazı alkollü içecekler, süt ürünleri ve motorlu taşıtlar bulunuyor.

ABD yönetimi, temmuz ayında Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuş, bu tarifeler 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

Kanada yönetimi de buna karşılık belirli ABD ürünlerine yüzde 15, 25 veya 50 oranlarında gümrük vergisi uygulanacağını bildirmiş, bu tarifeler 8 Eylül'de uygulanmaya başlamıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kanada İthalat abd
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