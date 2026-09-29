Havacılığın Oscar'ları açıklandı! THY Avrupa'nın en iyisi oldu

THY, dünyanın en iyi hava yolları arasında 5'inci sıraya yükselirken Avrupa'nın en iyisi seçildi.

THY AVRUPA'NIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Türk Hava Yolları, 2026 Skytrax Dünya Hava Yolu Ödülleri'nden birden fazla ödülle döndü. THY, "Avrupa'nın En İyi Hava Yolu Şirketi" ödülünün sahibi olurken yemek servisi ve Güney Avrupa kategorilerinde de zirvede yer aldı.

THY'nin kazandığı ödüller şöyle:

• Avrupa'nın En İyi Hava Yolu Şirketi

• Dünyanın En İyi Business Class Yemek Servisi

• Güney Avrupa'nın En İyi Hava Yolu Şirketi

Türk Hava Yolları böylece Avrupa kategorilerindeki başarısının yanı sıra uçak içi ikram hizmetleriyle de dünya çapında ödüle uzandı.

DÜNYANIN EN İYİ HAVA YOLU BELLİ OLDU

2026'nın "Dünyanın En İyi Hava Yolu" unvanını Singapore Airlines kazandı. Singapur merkezli hava yolu şirketi aynı zamanda "Dünyanın En İyi Ekonomi Sınıfı" ödülünün de sahibi oldu.

Genel sıralamada Qatar Airways ikinci, Cathay Pacific ise üçüncü sırada yer aldı. Qatar Airways "Dünyanın En İyi Business Class" ödülünü kazanırken Cathay Pacific "Dünyanın En İyi Kabin Ekibi" seçildi.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 HAVA YOLU

Skytrax 2026 sonuçlarına göre dünyanın en iyi 10 hava yolu şirketi şöyle sıralandı:

Singapore Airlines Qatar Airways Cathay Pacific ANA All Nippon Airways Türk Hava Yolları Emirates Air France Hainan Airlines Japan Airlines Korean Air

Türk Hava Yolları'nın 5'inci sırada yer aldığı listede Emirates'i geride bırakması dikkat çekti. İlk 10'a Avrupa'dan ise THY ve Air France olmak üzere iki hava yolu şirketi girebildi.

Skytrax 2026'da ödül alan Türk şirketleri THY ile sınırlı kalmadı. Pegasus Hava Yolları "Türkiye'nin En İyi Düşük Maliyetli Hava Yolu" seçilirken SunExpress ise "Avrupa'nın En İyi Tatil Hava Yolu" ödülünü kazandı.

Dünyanın en iyi 100 hava yolu sıralamasında SunExpress 81'inci, Pegasus ise 95'inci basamakta yer aldı.

Diğer kategorilerde de dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Air France "Dünyanın En İyi First Class" ödülünü kazanırken AirAsia "Dünyanın En İyi Düşük Maliyetli Hava Yolu" seçildi. "Dünyanın En Temiz Hava Yolu" ödülü STARLUX Airlines'a giderken "En Çok Gelişme Gösteren Hava Yolu" unvanını Egyptair aldı.