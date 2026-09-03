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ABD'nin ticari ham petrol stokları 4,5 milyon varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları 4,5 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalışla 424 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 100 bin varil azalarak 286 milyon 600 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 200 bin varil azalışla 205 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 22-28 Ağustos haftasında 19 bin varil artarak 13 milyon 862 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 612 bin varil artışla 6 milyon 770 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 691 bin varil artışla 4 milyon 483 bin varil oldu.

EIA'nın Ağustos 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 800 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol abd
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