FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ABD seçimleri piyasaları olumlu etkiledi! ABD borsaları ve kripto paralar yükselişe geçti

ABD seçimleri piyasaları olumlu etkiledi! ABD borsaları ve kripto paralar yükselişe geçti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.11.2024 23:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de seçim sonucu merak edilirken ABD borsasında pozitif bir hava hakim. Seçim kripto paraları da etkiledi. Bitcoin'in fiyatında yüzde 3,4 ve Ethereum'un yüzde 1 artış yaşandı. Öte yandan Trump'ı destekleyen Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerindeki yüzde 4'ün üzerindeki yükseliş de dikkati çekti.

ABD seçimleri piyasaları olumlu etkiledi! ABD borsaları ve kripto paralar yükselişe geçti

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa giderken, piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.

ABD PİYASALARI POZİTİF

Türkiye saatiyle 21.30 itibarıyla Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,87 artışla 42.156,12 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artışla 5.770,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kazançla 18.406,90 puana çıktı.

thumbs_b_c_fe618cb538d46c2f8e194ce141a2d977

FED'İN KARARI MERAK EDİLİYOR

ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçları yatırımcılar tarafından beklenirken, pay piyasalarında yukarı yönlü bir seyir izleniyor.

Analistler, kafa kafaya seyreden yarışın galibinin belli olacağı kritik başkanlık seçimleri sonucunun harcamalarda veya vergi politikalarında değişikliğe yol açabileceğini belirtti.

Bu nedenle Temsilciler Meclisi ile Senato'nun hangi partinin kontrolünde olacağının da yatırımcılar tarafından merak edildiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günkü faiz kararının da beklendiğini kaydetti.

thumbs_b_c_0103407ba8e913b792d475c3b81d05a4

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi ise 2 baz puan artışla yüzde 4,33'e yükselmesine rağmen, geçen haftaki seviyelerinin altında seyrediyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 103,40 seviyesine bulunuyor.

KRİPTO PARALAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kripto paraların fiyatlarındaki yükseliş de dikkati çekerken, Bitcoin'in fiyatında yüzde 3,4 ve Ethereum'un yüzde 1 artış görülüyor.

thumbs_b_c_cf152d3028d889e679c3e6270a9b8507

TESLA HİSSELERİ YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNDE ARTTI

Öte yandan eski başkan Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisseleri yaklaşık yüzde 17 arttı.

Trump'ı destekleyen Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerindeki yüzde 4'ün üzerindeki yükseliş de dikkati çekti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
272.25
8.481.921.022,50
% 1.4
18:10
ISCTR
10.99
4.407.447.112,73
% -3.34
18:10
ASELS
65.15
3.554.789.743,60
% 2.6
18:10
TUPRS
141.1
3.336.313.357,30
% -1.05
18:10
AKBNK
46.4
3.284.010.864,24
% -1.19
18:10
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
seçim borsa abd kripto
En Çok Okunan Haberler
Tüm dünyada nefesler tutuldu: ABD seçimlerinde Trump'tan ilk açıklama geldi! "Çok öndeyim ama..."

Tüm dünyada nefesler tutuldu: ABD seçimlerinde Trump'tan ilk açıklama geldi! "Çok öndeyim ama..."

Günlerdir her yerde aranıyordu! Kayıp kadının cansız bedeni samanlıkta bulundu! Dikkat çeken '12 saat' detayı

Günlerdir her yerde aranıyordu! Kayıp kadının cansız bedeni samanlıkta bulundu! Dikkat çeken '12 saat' detayı

Engelli araç (ÖTV'siz) limiti belli oldu!

Engelli araç (ÖTV'siz) limiti belli oldu!

Asgari ücrette hedeflenen düzeyi açıkladı!

Asgari ücrette hedeflenen düzeyi açıkladı!

TÜİK'in Ekim ayı enflasyonunu açıklaması sonrası BofA'dan değerlendirme

TÜİK'in Ekim ayı enflasyonunu açıklaması sonrası BofA'dan değerlendirme

'Masrafı az, kazancı iyi' 6 yıl önce başladı! Yoğun talep var

'Masrafı az, kazancı iyi' 6 yıl önce başladı! Yoğun talep var

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.