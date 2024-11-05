ABD seçimleri piyasaları olumlu etkiledi! ABD borsaları ve kripto paralar yükselişe geçti

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa giderken, piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.

ABD PİYASALARI POZİTİF

Türkiye saatiyle 21.30 itibarıyla Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,87 artışla 42.156,12 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artışla 5.770,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kazançla 18.406,90 puana çıktı.

FED'İN KARARI MERAK EDİLİYOR

ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçları yatırımcılar tarafından beklenirken, pay piyasalarında yukarı yönlü bir seyir izleniyor.

Analistler, kafa kafaya seyreden yarışın galibinin belli olacağı kritik başkanlık seçimleri sonucunun harcamalarda veya vergi politikalarında değişikliğe yol açabileceğini belirtti.

Bu nedenle Temsilciler Meclisi ile Senato'nun hangi partinin kontrolünde olacağının da yatırımcılar tarafından merak edildiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günkü faiz kararının da beklendiğini kaydetti.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi ise 2 baz puan artışla yüzde 4,33'e yükselmesine rağmen, geçen haftaki seviyelerinin altında seyrediyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 103,40 seviyesine bulunuyor.

KRİPTO PARALAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kripto paraların fiyatlarındaki yükseliş de dikkati çekerken, Bitcoin'in fiyatında yüzde 3,4 ve Ethereum'un yüzde 1 artış görülüyor.

TESLA HİSSELERİ YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNDE ARTTI

Öte yandan eski başkan Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisseleri yaklaşık yüzde 17 arttı.

Trump'ı destekleyen Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerindeki yüzde 4'ün üzerindeki yükseliş de dikkati çekti.