ABD şokta! Fitch’ten sonra bu kez da Moody’s… Birer birer notları düşüyor

Geçtiğimiz günlerde kredi kuruluşu Fitch, ABD'nin kredi notunu mali durumu ve borç yüküyle ilgili endişeleri dile getirerek "AAA" seviyesinden "AA+"ya indirdi. Fitch’in ardından bir yeni hamle de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's’ten geldi. Buna göre, 10 küçük ve orta ölçekli ABD bankasının kredi notu düşürüldü.

Moody's, ayrıca ülkenin en büyük borç verenlerinden bazılarının durumunu gözden geçirdiği konusunda uyarıda bulundu. 10 ABD bankasının notunu bir basamak indirdi ve bazı bankacılık devlerini olası not indirimleri için izlemeye aldı. Ayrıca birkaç büyük borç veren kurum için görünümünü "negatif" olarak değiştirdi.

"TAMAMEN HAKSIZ"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamasında, Fitch'in ABD'nin kredi notunu düşürmesine "tamamen haksız" olarak nitelendirmişti. Yellen, düşük işsizlik, düşen enflasyon, devam eden büyüme ve güçlü inovasyon ile dirençli bir ABD ekonomisini hesaba katmadığını söyledi.

ABD’li Bakan, "ABD'de gördüğümüz ekonomik güç ışığında Fitch'in kararı kafa karıştırıcı. Fitch'in kararına kesinlikle katılmıyorum ve bunun tamamen yersiz olduğuna inanıyorum" şeklinde görüş belirtti.



