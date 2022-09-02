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ABD tarım dışı istihdam verisi saat kaçta, ne zaman açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verisi açıklaması sonrası altın ve dolar ne olur?

02.09.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD tarım dışı istihdam verisi açıklaması dolar ve altına yön verecek. Gözler Amerika Birleşik Devletleri’nden yapılacak açıklamalara çevrildi. Bilindiği üzere ABD tarım dışı istihdam verileri, Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz arttırımı konusunda analistlere ipucu sağlamış olacak. Peki, ABD tarım dışı istihdam verisi saat kaçta, ne zaman açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verisi açıklaması sonrası altın ve dolar ne olur?

ABD tarım dışı istihdam verisi saat kaçta, ne zaman açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verisi açıklaması sonrası altın ve dolar ne olur?

ABD tarım dışı istihdam verilerinin belli olmasına saatler kaldı. ABD tarım dışı istihdam verisinin altın ve dolara nasıl yön vereceği merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki; ABD tarım dışı istihdam verisi saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ KAÇTA, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Tarım Dışı İstihdam verisi 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 15:30'da açıklanacak.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ AÇIKLAMASI SONRASI DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

ABD istihdam verileri açıklaması öncesi, altın haftanın en düşük seviyesinde işlem görüyor.

Dolar ise küresel para birimleri karşısında güçlenmeyi sürdürüyor.

Gram altın şu dakikalarda 998 lira bandında işlem görürken, Dolar/TL 18.21 TL seviyesinde dalgalanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Altın dolar
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