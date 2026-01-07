FİNANS

ABD vizesinde yeni dönem başlıyor! Teminatlar ücretleri dudak uçuklatıyor

ABD vizelerinde yeni dönem 21 Ocak itibarıyla başlayacak. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, vize başvurularında bazı ülke vatandaşlarından 5-15 bin dolar aralığında teminat alınacak.

Buna göre, belirlenen ülkelerin vatandaşlarından vize başvurusu sırasında teminat talep edilecek. Söz konusu düzenleme 21 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

5-15 BİN DOLAR ARASINDA TEMİNAT GÖSTERMELERİ İSTENECEK

Teminat uygulamasının kapsamına alınan ülkeler şu şekilde;

Teminat uygulamasının kapsamına alınan ülkeler arasında Cezayir, Angola, Antigua ve Barbuda, Bangladeş, Benin, Burundi, Cabo Verde, Fildişi Sahili, Küba, Cibuti, Dominika, Fiji, Gabon, Kırgızistan, Nepal, Nijerya, Senegal, Tacikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela ve Zimbabve yer alıyor. Bu ülkelerden vize başvurusu yapacak kişilerden, mülakat sırasında belirlenecek şekilde 5 bin ila 15 bin dolarlık teminat yatırmaları istenecek.

YAPILAN ÖDEMELER İADE EDİLEMEYECEK

Bakanlık, teminat yatırılmasının vizenin verileceği anlamına gelmediğini, yetkili memurun onayı olmadan yapılan ödemelerin iade edilmeyeceğini kaydetti.

Bu adımla birlikte çoğunluğu Afrika'da, bir kısmı ise Latin Amerika ve Asya'da bulunan 38 ülke listeye dahil edildi.Öte yandan ABD, Aralık 2025'te, aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore'nin de bulunduğu vize muafiyet programına dahil 42 ülkeden gelecek turistlerin son 5 yıla kadar uzanan sosyal medya verilerini incelemeyi planladığını bildirmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

