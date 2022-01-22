ABD Yarı İletken Üretiminde Atakta

ABD Başkanı Joe Biden Cuma günü Intel firmasının Ohio’nun Columbus kenti dışında 20 milyar dolarlık bir yarı iletken çip fabrikası kuracağını ve inşaat sırasında 7 bin kişiye ve sonrasında da 3 bin kişiye kalıcı istihdam yaratacağını açıkladı.

Intel böylece, telefonlarda, arabalarda ve video oyunlarında kullanılan çiplerde dünya çapında yaşanan stok sıkıntısı nedeniyle ABD'de üretimini arttırma kararı alan son yarı iletken üreticisi şirket oldu.

Pandemi sırasındaki kesintilerin yol açtığı çip kıtlığı, yeni araçların ve elektronik cihazların üretimini bir yıldan uzun süredir kesintiye uğrattı.

Birçok ABD şirketinin denizaşırı ülkelerde, özellikle de Çin'in uzun süredir kendi toprakları olduğunu iddia ettiği Tayvan'da üretilen çiplere bağımlı olması nedeniyle, Amerikalı yetkililer ulusal güvenlik sorunlarıyla ilgili endişelerini dile getiriyordu.

Ticaret grubu olan Yarı İletken Endüstrisi Birliği’ne göre, ABD'nin dünya çapındaki çip üretim pazarındaki payı 1990'da yüzde 37

iken bugün bu pay yüzde 12'ye düşmüş durumda.

Intel’in bu girişiminin ABD'nin "bu fırsatları değerlendirmek için herhangi bir ülkeden daha iyi bir konumda" olduğunu gösterdiğini söyleyen Biden, bunun altyapı paketinin iki partinin desteğiyle Kongre’den geçmesi sayesinde olduğunu dile getirdi.

Biden, "Yirmi yıldan beri ilk kez bu yıl bu yasa sayesinde altyapı yatırımımız son yıllarda ilk kez Çin'inkinden daha hızlı büyüyecek. Bu, ezber bozan bir şey," dedi.

Intel'in yeni fabrikasının inşaatının 2023 yılının sonlarında başlaması ve üretimin 2025'in sonunda devreye girmesi bekleniyor.

