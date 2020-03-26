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ABD’de işsizlik rekor kırabilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2020 20:06 | Son Güncelleme

ABD’de bir önceki hafta 282 bin kişinin başvurduğu işsizlik maaşına geçen hafta 3 milyon kişi başvurdu.

ABD’de işsizlik rekor kırabilir

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki işsizlik oranının yüzde 13’e kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.Koronavirüs salgınının giderek yayıldığı ABD’de son bir haftada 3 milyondan fazla kişi işsizlik maaşı almak için başvuruda bulundu. ABD Çalışma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre bir rekor olarak kaydedilen başvuru sayısı bir önceki hafta 282 bin civarındaydı. Daha önce bir haftada yapılan en fazla başvuru 695 bin ile 1982 yılında kaydedilmişti.

En fazla başvuru 378 binle Pennsylvania eyaletinden. Onu 187 binle Ohio takip ediyor.

İşsizlik oranı rekor kırabilir

İşsizlik yardımlarına yapılan başvurularının bu düzeye ulaşması, Başkan Donald Trump’ın öncelik verdiği ve ülkede uzun süredir devam eden istihdam artışının sonuna gelindiğine işaret ediyor. ABD’de işsizlik oranı Şubat ayında son 50 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,5'e kadar gerilemişti. 2009’daki mali kriz sırasında ise işsizlik oranı rekor düzeyde artarak yüzde 10'a ulaşmıştı. Şimdiyse bazı uzmanlar işsizlik oranının Mayıs ayına kadar yüzde 13'e kadar çıkabileceğini savunuyor.

Oxford Economics adlı yatırım şirketinden uzman ekomomist Nancy Vanden Houten, iki hafta önce imkansız görünen gelişmelerin şimdi gerçeğe dönüştüğü belirtti. Vanden Houten, "ABD ekonomisi çok büyük daralma yaşayacak ve işsizlikte şimdiye kadarki en büyük artış yaşanacak” dedi.

Fed Başkanı: Resesyon bekleniyor

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ABD’nin resesyona girebileceği uyarısında bulundu. Powell, ekonominin tamamen ne zaman canlanacağının salgının yayılmasının engellenmesiyle doğrudan bağlantılı olduğu aktardı.

Hollanda merkeli ING Grubu’ndan uluslararası ekonomi uzmanı James Knightley, koronavirüs salgını nedeniyle on binlerce işyerinin kapandığı bilinse de yine de işsizlik maaşına yapılan 3 milyondan fazla başvurunun sarsıcı olduğunu söyledi.

"Yeni mali destek paketleri gerekebilir”

Prudential Financial isimli yatırım şirketinden piyasa uzmanı Quincy Krosby ise “İşsizlik başvuruları bu düzeyde 3-4 hafta daha devam ederse ek mali desteğe ihtiyaç olacaktır” dedi.

ABD Senatosu halihazırda hükümetin hazırladığı 2 trilyon dolarlık yardım paketine onay vermişti. Söz konusu fon kapsamında ailelere 3’er bin dolarlık yardım öngörülürken işletmelere de 500 milyar dolarlık destek sağlanması planlanıyor.

ABD’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1000’i aştı, vaka sayısı da 70 bine yaklaştı. Salgının en çok etkilendiği New York eyaletinde kısmı sokağa çıkma yasağı devam ediyor

rtr,AP/GY,EC,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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