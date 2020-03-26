ABD’de işsizlik rekor kırabilir

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki işsizlik oranının yüzde 13’e kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.Koronavirüs salgınının giderek yayıldığı ABD’de son bir haftada 3 milyondan fazla kişi işsizlik maaşı almak için başvuruda bulundu. ABD Çalışma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre bir rekor olarak kaydedilen başvuru sayısı bir önceki hafta 282 bin civarındaydı. Daha önce bir haftada yapılan en fazla başvuru 695 bin ile 1982 yılında kaydedilmişti.

En fazla başvuru 378 binle Pennsylvania eyaletinden. Onu 187 binle Ohio takip ediyor.

İşsizlik oranı rekor kırabilir

İşsizlik yardımlarına yapılan başvurularının bu düzeye ulaşması, Başkan Donald Trump’ın öncelik verdiği ve ülkede uzun süredir devam eden istihdam artışının sonuna gelindiğine işaret ediyor. ABD’de işsizlik oranı Şubat ayında son 50 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,5'e kadar gerilemişti. 2009’daki mali kriz sırasında ise işsizlik oranı rekor düzeyde artarak yüzde 10'a ulaşmıştı. Şimdiyse bazı uzmanlar işsizlik oranının Mayıs ayına kadar yüzde 13'e kadar çıkabileceğini savunuyor.