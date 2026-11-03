ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, uluslararası bir müşterisi ile hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 1,1 milyar dolar olan ihracat sözleşmesi imzalandığını bildirdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır