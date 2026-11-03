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ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık sözleşme

ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle 1,1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, uluslararası bir müşterisi ile hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 1,1 milyar dolar olan ihracat sözleşmesi imzalandığını bildirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aselsan sözleşme
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