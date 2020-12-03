ABD’de İşsizlik Yardımı Talebi Azalsa da Rakamlar Kaygı Verici

Amerika’da işsizlik yardımı için ilk kez başvuru yapanların sayısı geçen hafta azaldı, ancak Corona virüsü salgınının kış aylarıyla birlikte tırmanışa geçmesiyle çeşitli sektörlere getirilen kısıtlamalar bu sayının yine de oldukça yüksek seyretmesine neden oldu. Bunda Corona destek paketinin Kongre’de kabul edilememiş olması da etkili.

Çalışma Bakanlığı’nın haftalık işsizlik raporunun Şükran Günü tatilini de içermesi yapılan modellemede tatilin de etkisinin olabileceğini ortaya koyuyor.

Çalışma Bakanlığı’na göre eyalet işsizlik yardımı için ilk kez başvuranların sayısı 28 Kasım ile biten haftada mevsim etkisinden arındırılmış rakamlara göre 75.000 azalarak 712 bine indi. Reuters’ın geçen hafta konuştuğu uzmanlar işsizlik yardımı başvurularının sayısının 775 bin civarında olmasını beklediklerini kaydetmişti.

Mevcut federal ve eyalet işsizlik maaşı programlarına geçen hafta başvurusu yapanların toplam sayısı 937 bin 525 olarak açıklandı.

Ancak hükümet iç denetim ofisi Çalışma Bakanlığı’nın hesaplamalarını Corona virüsü salgınının ekonomi üzerindeki şok etkisine göre değil, geleneksel yöntemlerle yaptığı gerekçesiyle verilerin gerçeği tam yansıtmadığı yorumunu yaptı.