ABD’de İşsizlik Yardımı Talebi Azalsa da Rakamlar Kaygı Verici

Amerika’da işsizlik yardımı için ilk kez başvuru yapanların sayısı geçen hafta azaldı, ancak Corona virüsü salgınının kış aylarıyla birlikte tırmanışa geçmesiyle çeşitli sektörlere getirilen kısıtlamalar bu sayının yine de oldukça yüksek seyretmesine neden oldu. Bunda Corona destek paketinin Kongre’de kabul edilememiş olması da etkili.
Çalışma Bakanlığı’nın haftalık işsizlik raporunun Şükran Günü tatilini de içermesi yapılan modellemede tatilin de etkisinin olabileceğini ortaya koyuyor.
Çalışma Bakanlığı’na göre eyalet işsizlik yardımı için ilk kez başvuranların sayısı 28 Kasım ile biten haftada mevsim etkisinden arındırılmış rakamlara göre 75.000 azalarak 712 bine indi. Reuters’ın geçen hafta konuştuğu uzmanlar işsizlik yardımı başvurularının sayısının 775 bin civarında olmasını beklediklerini kaydetmişti.
Mevcut federal ve eyalet işsizlik maaşı programlarına geçen hafta başvurusu yapanların toplam sayısı 937 bin 525 olarak açıklandı.
Ancak hükümet iç denetim ofisi Çalışma Bakanlığı’nın hesaplamalarını Corona virüsü salgınının ekonomi üzerindeki şok etkisine göre değil, geleneksel yöntemlerle yaptığı gerekçesiyle verilerin gerçeği tam yansıtmadığı yorumunu yaptı.
ABD’de Mart ayında işsizlik başvurusu yapanların toplam sayısı 6 milyon 867 bin ile rekor kırmıştı. Bu rakam daha sonraki aylarda da 2007-2009 arasında yaşanan Büyük Resesyon dönemindeki 665 bin zirvesinin üzerinde seyretmişti.
Verilerin güvenilirliğiyle ilgili tartışmaya rağmen başvuru sayısının yüksek seyretmesi çalışma piyasasında zayıflama işareti olarak değerlendiriliyor ve bunun da Corona virüsü vakalarındaki artışla Corona yardım paketinin kabul edilmemesinden etkilendiği sanılıyor.
Reuters haber ajansının rakamlarına göre ABD’de Kasım ayında 4 milyon 200 bin yeni Corona virüsü vakası ve 35.000’den fazla ölüm yaşandı.
3 trilyon dolardan fazla hükümet desteği milyonlarca işsiz Amerikalı’ya günlük masraflarını karşılamaları ve şirketlere çalışanlarının maaşlarını ödemesi imkanı verdi, bu da üçüncü çeyrekte rekor ekonomik büyüme görülmesini sağladı. Ancak 13 milyon 600 bin kişinin aldığı federal işsizlik yardımının süresi Noel’in ertesi gününden itibaren sona eriyor.
Kongre’deki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Çarşamba günü de yeni bir Corona yardım paketi üzerinde uzlaşı sağlayamadı.
ABD ekonomisinde verilerin kayıt altına alınmaya başlandığı 1947’den bu yana görülen en büyük küçülme olan yüzde 31,4’lük Nisan-Haziran dönemi küçülmesinin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 33,1’lik tarihi büyüme görülmüştü. Yılın dördüncü çeyreği için büyüme tahminlerinin çoğuysa yüzde 5’in altında.
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