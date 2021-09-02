ABD’de İşten Çıkarmalar En Düşük Seviyede

İşsizlik yardımı için yeni başvuruda bulunan Amerikalılar’ın sayısı geçen hafta düşerken, işten çıkarmalar Ağustos ayında 24 yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesine düştü. Bu, yeni COVID-19 enfeksiyonları artarken bile işgücü piyasasının güçlendiğine işaret ediyor.

Çalışma Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık işsizlik başvuruları raporu, ayrıca, Ağustos ayının üçüncü haftasında eyalet işsizlik listelerindeki kişi sayısının 17 ayın en düşük seviyesine indiğini gösterdi.

Ağustos ayının yakından izlenen istihdam raporu, tarım dışı istihdam büyümesinde bir yavaşlama gösterse bile, azalan işten çıkarmalar ekonomiyle ilgili endişeleri hafifletmeye yardımcı olabilir.

Eyalet işsizlik maaşı başvuruları, 28 Ağustos'ta sona eren haftada 14 bin azalarak mevsimsellikten arındırılmış 340 bine düştü. Bu sayı, Corona virüsü salgınının ilk dalgasını yavaşlatmak için zorunlu olmayan işyerlerinin kapatıldığı 2020’nin Mart ortasından bu yana en düşük seviye oldu.

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan ekonomistler, son hafta için 345 bin başvuru öngörmüştü.

2020'nin Nisan ayı başında 6 milyon 149 bin kişiyle işsizlik başvuruları rekor seviyedeydi. Bu rakam, yine de sağlıklı işgücü piyasası koşullarıyla tutarlı olarak görülen 200 bin -250 bin aralığının üzerinde kaldı.

Delta varyantı kaynaklı son dalga ve geniş çaplı eleman sıkıntısı, bazı ekonomistlerin Ağustos ayındaki istihdam artışında keskin bir yavaşlama beklemesine neden oldu. Geçen ay işgücü piyasası göstergeleri net bir tablo ortaya koymuyordu.

Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün fabrika istihdamı ölçümü Ağustos ayında daraldı ve Kasım ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ADP Ulusal İstihdam Raporu’nun Çarşamba günkü raporu, özel sektörde Ağustos ayında yalnızca 374 bin yeni iş alanı açıldığını gösterdi.

Küçük işletmelerin işe alımları ise hızlandı. Konferans Kurulu'nun, tüketicilerin istihdam piyasasına ilişkin görüşlerini yansıtan istihdam türev endeksi düştü; ancak düşüş son 21 yılın en yüksek seviyesine yakın kaldı.

Geçen haftaki başvuru verilerinin anket döneminin dışında kalması nedeniyle Ağustos istihdam raporu üzerinde hiçbir etkisi olmamasına rağmen, başvurular geçen ay düşüş eğilimindeydi. Rapor, ilk işsizlik yardımlarının yapıldığı haftadan sonra yardım almaya devam eden kişi sayısının 21 Ağustos'ta sona eren haftada 160 bine düştüğünü gösterdi. İlk yardımları alanların sayısı 2 milyon 748 bindi ve 2020 Mart ortasından bu yana en düşük seviyeye inildi.

Reuters'ın ekonomistlerle yaptığı bir ankete göre, tarım dışı istihdam da Temmuz ayındaki 943 binlik artışın ardından geçen ay muhtemelen 750 bin arttı.

ZipRecruiter Baş Ekonomisti Julia Pollak, "İstihdam raporunun, ekonominin Ağustos ayında ülke genelinde COVID-19 Delta varyantı salgınlarına meydan okuyarak hızlı şekilde istihdamı arttırmaya devam ettiğini göstermesini bekliyorduk" dedi.

Salgın, işgücü piyasası dinamiklerini değiştirdi ve 8 milyon 700 bin kişi resmi olarak işsiz olsa bile eleman açığı sorunu yarattı. Haziran sonunda rekor 10,1 milyon istihdam açığı vardı. Uygun fiyatlı kreşler olmaması, Corona virüsü kapma korkusu, federal hükümet tarafından finanse edilen işsizlik yardımlarının yanısıra pandemi nedeniyle emeklilik ve kariyer değişiklikleri, bunun nedenleri arasında sıralanıyor.

Eleman sıkıntısının Eylül ayından itibaren hafiflemesi bekleniyor. Hükümet tarafından finanse edilen işsizlik yardımları 6 Eylül'de sona eriyor ve okullar yüz yüze eğitim için yeniden açılmaya başladı.

Ancak artan Corona virüsü vakaları, halk arasında işgücüne geri dönme konusunda isteksizliğe neden olabilir. İşsizlik başvurusu raporu, Ağustos ortasında 12 milyonu aşkın kişinin tüm programlar kapsamında işsizlik yardım aldığını gösterdi. Bu sayının gelecek Pazartesi günü, hükümet programlarının sona ermesinden sonra keskin bir şekilde düşmesi bekleniyor.

Son Corona virüsü dalgası ekonomide yavaşlamaya yol açsa da büyümedeki azalma, daralan bir ticaret açığı ile hafifleyebilir. Ticaret Bakanlığı, Perşembe günü ayrı bir raporda, ticaret açığının Temmuz ayında yüzde 4,3 azalarak 70,1 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Ekonomistler, üçüncü çeyrek için gayri safi yurtiçi hasıla tahminlerini keskin bir şekilde, yüzde 9 gibi yüksek bir orandan yüzde 2,9 gibi düşük bir seviyeye indirdiler. Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 6,6 oranında büyüdü.

