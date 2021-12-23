ABD'nin 3. Çeyrek Büyümesi Yukarı Yönlü Revize Edildi

ABD Ticaret Bakanlığı, Temmuz-Eylül dönemine ait gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) nihai tahminlerini açıkladı. Ülkenin bu yılın üçüncü çeyreği için yüzde 2,1 olarak açıklanan GSYH büyümesi yüzde 2,3’e revize edildi.

ABD hükümeti, COVID-19 enfeksiyonlarındaki artış nedeniyle üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin yavaşladığını açıkladı. Açıklamada ekonomik faaliyetlerin hızlanmasıyla 1984'ten bu yana en iyi performansın kaydedilmesi yolunda ilerlemenin başladığı da belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte, gayri safi yurtiçi hasılanın yıllık yüzde 2,3 oranında arttığını kaydetti.

Geçen ay yüzde 2,1 olarak açıklanan tahminlerde yukarı yönlü bir revizyon olsa da ABD ekonomisi, salgında birinci dalgayı kontrol altına almaya yönelik katı tedbirlerin ardından tarihi bir daralmanın yaşandığı 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yavaş döneminde.

Revizyona, önceden tahmin edilenden biraz daha fazla tüketici harcamaları ve işletme yatırımlarının neden olduğu düşünülüyor. Bu yükseliş, ihracattaki aşağı yönlü revizyonu kısmen dengeliyor.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, üçüncü çeyrek GSYİH büyümesinde, revize edilmemiş yüzde 2,1'lik bir büyüme tahmin ediyordu. Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 6,7 büyümüştü.

Üçüncü çeyrekte daha yavaş olan büyüme hızı, küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle meydana gelen motorlu taşıt sıkıntısının yanı sıra hükümetten işletmelere, hanelere ve eyalet ve yerel yönetimlere verilen pandemi yardımı parasındaki düşüşün de bir yansıması.

Ağustos ayı sonunda ABD denizleri açıklarında enerji üretimine zarar veren Ida Kasırgası da büyümeyi engelledi.

Ancak ekonomi yeniden hız kazandı. Tüketici harcamaları Ekim ayında güçlü bir şekilde arttı ve imalat canlandı. İhracatın rekor seviyeye çıkması ile ticaret açığı Ekim ayında keskin bir şekilde daraldı ve işletmeler stoklarını istikrarlı bir şekilde yeniden oluşturuyorlar. İşsizlik oranı yüzde 4,2 ile 21 ayın en düşük seviyesinde.

Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,3 ve ikinci çeyreğinde yüzde 6,7'lik büyüme performansı göstermişti. Yani ekonominin üçüncü çeyrekteki büyüme performansı, hafif yukarı yönlü revizyona rağmen 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en zayıf büyüme olarak kayda geçti.

