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'Abdülhamid'in rüya projesi' yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.05.2020 10:26 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, 'Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in rüya projesi' olarak bilinen Filyos Projesi'nin önemli ayaklarından Filyos Limanı inşaatının yüzde 67'si tamamlandı. Zonguldak Ticaret Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Filyos Endüstri Bölgesi'nde yapılacak yatırımlarla 12 bin doğrudan istihdam hedeflendiğini söyledi.

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid döneminde, gemilerin yükleme- boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde proje geliştirildi. '2. Abdülhamid'in rüya projesi' olarak bilinen projenin, 2014 yılında yatırım programına alınmasının ardından ilk olarak deniz ticareti için liman inşaatına başlandı. Ayrıca yatırım programında 6 milyon metrekarelik alan da 'Filyos Endüstri Bölgesi' ilan edildi. 4 milyon metrekare alan ise 'serbest bölge' olarak sanayicilere açıldı. Yapılacak yatırımlar ile bölgede faaliyete geçecek fabrikalarda 12 bin doğrudan istihdam hedefiyle Filyos Projesi'ne 'bölgenin kurtuluşu' olarak bakılıyor. Yüzde 67'si tamamlanan ve 2020 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanan Filyos Limanı'nın ise 25 milyon tonluk yük kapasitesiyle hizmete girdiğinde, Türkiye'nin 3 büyük limanı arasına girmesi hedefleniyor.

'FİLYOS LİMANI, ANAHTAR ÖNEME SAHİP'

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Filyos Projesi'nin sadece kent için değil Batı Karadeniz için de büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Zonguldak'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınma hamlesinde kömür ve demir çelik üretimiyle önemli tarihi merkezlerinden olduğunu; ancak kömür sektöründeki azalmayla son 30 yıldır geri gidiş meydana geldiğini söyledi. Filyos Projesi'ni 'bölgenin umudu' olarak gördüklerini anlatan Demir, "Zonguldak 1950'li yıllarda Türkiye'nin kalkınmış 6'ncı illeri arasındayken bugün 28'inci sıraya kadar gerilemiş durumda. Filyos Projesi, oyunun kurallarını kökten değiştirecek, Zonguldak'ın 30 yıllık geri gidiş sürecini tersine çevirecek mahiyette bir proje. Batı Karadeniz bölgesi olarak Filyos Projesi'nden beklentimiz çok büyük. Arka sahada planlanan endüstri bölgesinin faaliyete geçmesi, şu anda serbest bölge olarak planlanan arazilerin yatırımcıyla buluşması için Filyos Limanı anahtar öneme sahip. Yüzde 70'le civarında tamamlanma oranına ulaştı. Bu proje devletimizin çok önem verdiği bir proje" diye konuştu.

'ZONGULDAK'IN 30 YILLIK GERİ GİDİŞİNİ DURDURACAK PROJE'

Metin Demir, 2020 sonu itibarıyla bitirilmesi hedeflenen limanın 2 bin 450 metre mendirek ve 3 bin metre rıhtım boyuyla 19 metrelik draftı ve 25 milyon ton kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük 3 limanından biri olacağını söyledi. Bu yatırımın bölgede yapılacak sanayi yatırımlarını özendirecek nitelikte olduğunu belirten Demir, şunları söyledi:

"Devamında da hemen geri sahasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızca organize edilen 6 bin dekarlık bir endüstri bölgemiz söz konusu. Endüstri bölgesini yüklenici firma altyapı keşif ve imar çalışmaları devam ediyor. Liman bittikten sonra önümüzdeki yılda yavaş yavaş altyapı çalışmalarının başlayacağını ön görüyoruz. Baktığımızda Zonguldak'ın 30 yıllık geri gidişini durduracak belki de Türkiye'nin ilk 10 ili arasına sokacak ekonomik yatırımlar bakımından tarihi bir proje. Biz Zonguldak ve Batı Karadeniz bölgesi olarak heyecanla projenin finalle yaklaştığını görüyoruz. Her şey Filyos ile beraber bölgemiz için daha çok iyi olacak inşallah. Marmara ve Ankara'dan bu tarafa yönelmesini istediğimiz sanayiyi cezbedecek oyunun kurallarını değiştirecek büyük bir projeye ihtiyacımız vardı. Filyos'un, 25 milyon tonluk limanıyla 6 bin dönümlük endüstri bölgesiyle ve yaklaşık 11 bin 500 dönümlük serbest bölgesiyle tamda bu beklentimizi karşılayacak ve Zonguldak'ı 28'inci sıralardan Türkiye'nin ilk 10 ili arasına sokacak proje olacağı yönünde umutluyuz."

'12 BİN DOĞRUDAN İSTİHDAM'

Filyos Endüstri Bölgesi'nde yatırımların ağırlıklı olarak çelik sektöründe oluşacağını öngördüklerini, 12 bin kişinin doğrudan istihdam edileceğini düşündüklerini kaydeden Demir, "Burada doğrudan istihdamla ilgili farklı sektörlerde farklı alanlarda farklı rakamlar çıkıyor karşımıza. Biz limanda ve endüstri bölgesinde ve devamında serbest bölgede kurulacak yeni yatırımlarla minimum 12 bin kişi bir istihdam olacağını düşünüyoruz. Bu tabi doğrudan istihdam rakamı. Yan sanayiler, lojistik kolları, hizmet sektörlerindeki arkadaşlarımızla bu rakam daha da büyüyecek. Filyos limanı endüstri bölgesi, serbest bölgesi ve devamında Gökçebey bölgesinde kurmayı planladığımız OSB ile biz bölgenin 30 yıldır yaşadığı istihdam ve dışarı göç problemini tamamen durduracak ve tersine bir akımı başlatacak güçte olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

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