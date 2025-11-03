FİNANS

Açık Açık 10. Bölüm | Ali Ağaoğlu: Trump döneminde bonolara güvensizlik zirve yapacak, altına geçin!

Açık Açık her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri yeni bölümleriyle Türkiye’nin yeni nesil ekonomi ve finans kanalı finansZone’da gündemin nabzını tutuyor. Açık Açık’ın bu bölümünde Güzem Yılmaz Ertem’in konuğu finansal danışman ve gazeteci Ali Ağaoğlu oldu. Ağaoğlu, "Trump döneminde bonolara güvensizlik zirve yapacak" uyarısında bulundu.

Açık Açık 10. Bölüm | Ali Ağaoğlu: Trump döneminde bonolara güvensizlik zirve yapacak, altına geçin!
Ufuk Dağ

Finans ve ekonomi alanına yepyeni bir soluk getiren YouTube kanalı Finanszone'daki Açık Açık programı 10. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Açık Açık’ın bu bölümünde finansal danışman ve gazeteci Ali Ağaoğlu, küresel piyasalardan Türkiye ekonomisine uzanan geniş bir perspektifle finans dünyasının nabzını açık açık tutuyor.

AÇIK AÇIK'IN 10. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

"KÜRESEL KRİZİ SENARYOLARINI KONUŞMUYORUZ"

Ağaoğlu, özellikle ABD hisse senedi piyasalarında yapay zekâ etkisiyle oluşan balonun büyümeye devam ettiğini belirterek, bu sürecin küresel yatırımcı davranışları üzerindeki olası sonuçlarını değerlendiriyor. Çin’in elindeki Amerikan tahvillerini satmasının yaratabileceği riskleri de masaya yatıran Ağaoğlu, “Küresel bir kriz senaryosunu şimdilik konuşmuyoruz ama güven zedelenmesi tehlikesi giderek artıyor” diyor.

YATIRIMCI ALTINA YÖNELDİ

Dolar’ın rezerv para konumuna yönelik tartışmalara da değinen Ağaoğlu, “Dolar’ın tahtı sarsılıyor” algısının abartıldığını ancak küresel finansal güvenin ciddi bir sınavdan geçtiğini ifade ediyor. Güvenin azalmasıyla birlikte yatırımcıların yeniden altına yöneldiğini vurguluyor.

Açık Açık 10. Bölüm | Ali Ağaoğlu: Trump döneminde bonolara güvensizlik zirve yapacak, altına geçin! 1

Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerinde ise hane halkının elindeki altın stokunun makroekonomik dengeye etkilerini analiz eden Ağaoğlu, “Altındaki servet etkisinin enflasyona etkisi sınırlı, esas etken maliye politikasından gelmeyen destek” diyerek dikkat çekici bir tespit yapıyor.

"ALTIN DEĞERLİ DEDİĞİMİZ İÇİN DEĞERLİ"

Ağaoğlu ayrıca, "ABD, gelinen nokta itibarıyla büyüyen borç stoku nedeniyle, GSMH'ye bakıldığında 1 trilyon dolar faiz ödüyor her sene. Bu yüksek bir rakam. Doge diye bir şey çıkardılar, onu da yarım yamalak bıraktı gittiler. Yapısal değişim olması lazım, üretimin artırılabilmesi için yapay zekaya da biraz onun için güveniyorlar, yatırım yapıyorlar. Buraya kadar bir problem yok... Yatırım yapacakları tek yer bono. Başka yere yatırım yapamazlar. Orada muhtemel bir kırılmaya önlemek için de Trump şimdiden hazırlık yapıyor. Ama Trump'ın döneminden bir gün gelecek ve güvensizlik had safhaya ulaşacak, bono tarafında. O zaman işte dünyada bazı dengeler değişecek diye düşünüyorum. Bunu gören insanların bir kısmı kriptoya geçmişti. Orada durum biraz farklı. ABD tahvillerini riskli görüyorsan altına geçeceksin. Tarih boyunca biz altına güven duyduğumuz için... Altın ne neden değerli dediğimize çok mantıklı bir sebebi var. 'Altın değerli' dediğimiz için altın değerli. Herkes de değerli olduğunu kabul eder. Ben altının ve diğer metallerin yükselişindeki sebebini de ne Gazze-Filistin ne Ukrayna-Rusya ne FED'in faiz indirimleri olduğunu düşünmüyorum. Özellikle son 1,5 senenin endişesi Trump gelecek endişesiyle başlayan, geldikten sonra da hızlanan ABD'de bono ve tahviline artan güvensizlik var." ifadelerini kullandı.

Açık Açık 10. Bölüm | Ali Ağaoğlu: Trump döneminde bonolara güvensizlik zirve yapacak, altına geçin! 2

2026'DA NE OLACAK?

Programda ayrıca 2026 yılında daha sıkı bir maliye politikasının gündeme gelip gelmeyeceği, Merkez Bankası rezervlerinin seyri ve yüksek stopaj oranlarının piyasaya etkileri de kapsamlı biçimde ele alınıyor. Bu bölümde hem küresel hem yerel ölçekte finans dünyasının önümüzdeki dönemde nasıl şekillenebileceğine dair net ve cesur yorumlar bulacaksınız.

Açık Açık 10. Bölüm | Ali Ağaoğlu: Trump döneminde bonolara güvensizlik zirve yapacak, altına geçin! 3

Finanszone
