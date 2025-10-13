FİNANS

Açık Açık 4. Bölüm | Tuncay Turşucu: "Borsada topyekün bir yükseliş şu an çok zor"

Türkiye’nin en büyük dijital medya grubu Mediazone öncülüğünde yayına başlayan YouTube kanalı Finanszone'da İstanbul Portföy’ün katkılarıyla hazırlanan Açık Açık’ın bu bölümünde Güzem Yılmaz Ertem'in konuğu borsa dünyasının tanınmış ismi, deneyimli piyasa analisti Tuncay Turşucu oldu. Borsadaki son durumu ve makroekonomideki gelişmeleri değerlendiren Turşucu "Paramızı borsada mı, yoksa mevduatta mı tutmalıyız?" sorusuna yanıt verdi, yatırımcıyı net bir dille uyardı: "Topyekün yükseliş şu an zor"

Finans ve ekonomi alanına yepyeni bir soluk getiren YouTube kanalı Finanszone'daki Açık Açık programı 4. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Türkiye’nin en büyük dijital medya grubu Mediazone'un öncülüğünde, İstanbul Portföy’ün katkılarıyla hazırlanan programda Güzem Yılmaz Ertem'in bu bölümdeki konuğu borsa dünyasının tanınmış ismi, deneyimli piyasa analisti Tuncay Turşucu oldu.

Eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin çok üzerinde gelmesinin ardından piyasalarda oluşan yeni tablo, faiz politikaları ve yatırım stratejileri detaylı biçimde masaya yatırıldı.

TURŞUCU: "YÜKSELİŞ ŞU AN ÇOK ZOR"

Turşucu, “Borsada topyekün bir yükseliş şu an çok zor” diyerek yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktaları paylaştı. Borsa İstanbul’da hangi sektörlerin ön plana çıktığını değerlendirirken, gıda perakendeciliği, otomotiv, havacılık ve telekom hisselerine özel analizler sundu.

“Paramızı borsada mı, yoksa mevduatta mı tutmalıyız?” sorusuna da net yanıtlar veren Turşucu, mevcut faiz ortamında en doğru yatırım stratejilerini aktardı.

Ayrıca şirket değerlemeleri, aşırı fiyatlanma riski ve yıl sonu BIST 100 beklentisi de bu bölümde ele alındı.

Finansal Analist Tuncay Turşucu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRMEYE DEVAM EDEBİLİR Mİ?

"'Enflasyondaki düşüş eğilimi bitti' diye bir algı oluşursa endeks için de faizler için de çok olumlu şeyler olmayacaktır. Aylık enflasyon oynaklığın yüzde 3 olduğu bir ortamda, çok az bir alanı var Merkez Bankası'nın. Muhtemelen ben temkinli bir şekilde faiz indiriminin devam edeceğini düşünüyorum.

PARAMIZI BORSADA MI YOKSA MEVDUATTA MI TUTMALIYIZ?

Şu anda bir varlık yönetimi olarak yaklaşırsan halen faiz önemli bir noktada duruyor. Hisse senedi oranını yüzde 25-30 seviyelerinde tutmalısın. Enflasyon ve faizdeki düşüşün daha da ikna edici olduğunu gördükçe o zaman tabi hisse senedi oranını da artırmalısın. Bunun yanında yüzde 5-10 altında olabilir. ETF'ler de olabilir.

BORSA İSTANBUL’DA HANGİ SEKTÖRLER ÖN PLANA ÇIKIYOR?

Şu ana kadar savunma belirgin bir sektör oldu. Mesela Aselsan bir miktar fiyatının üzerinde duruyor gibi. 6 ay önce Aselsan alanlar şimdi güzel bir kardalar. Yazılımda da güzel rakamlar aldık, iyi gidiyor. Cirolarının yüzde 40'ını son çeyrekte alıyorlar. İyi bir yıl geçirdiler. Tüpraş, güzel bir bilanço getirebilir.

BIST 100 YILI HANGİ SEVİYELERDEN KAPATIR?

Hiç benim tahminim yok. 14 bin deniliyor bu rakam bana biraz yüksek gibi geliyor."

